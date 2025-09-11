Rabia Soytürk ve Samet Vuruşan Aşkında Ayrılık Gelişmesi

Ünlü oyuncu Rabia Soytürk, yaz başında evlilik teklifi aldığı mimar sevgilisi Samet Vuruşan ile ilişkisini sonlandırdı. Yaz boyunca sık sık birlikte görüntülenen çift, Çeşme'deki tatil dönemlerinde romantik anlara imza atarak magazin gündeminde yer almıştı. Ancak, sosyal medyada birbirlerini takipten çıkmaları ve daha önce paylaştıkları fotoğrafları silmeleri, ayrılığın kesinleştiğini gösterdi.

Çiftin Mutlu Anları Geride Kaldı

Rabia Soytürk ve Samet Vuruşan, yaz boyunca yaşadıkları mutluluk dolu anlarla dikkat çekmişti. Çeşme'de yaşadıkları tatil sırasında el ele görüntülenen çift, denizin ve güneşin tadını çıkararak birçok poz vermişti. Bu anlar, ilişkilerinin güçlü bir şekilde devam ettiğini düşündürüyordu. Ancak son günlerde yaşanan gelişmeler, çiftin aşkının sona erdiğini ortaya koydu. Sosyal medya hesaplarından birbirlerini takipten çıkmaları ve paylaşımlarını silmeleri, hayranları tarafından dikkatle izlendi.

Soytürk ve Vuruşan Hakkında Kısa Bilgiler

Samet Vuruşan, 1994 yılında Kayseri'de doğmuş ve Haliç Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nden mezun olmuştur. Genç yaşta kurduğu mimarlık ofisi ile İstanbul'un çeşitli bölgelerinde lüks konut projelerine imza atmıştır. Özellikle Acarkent, Beykoz ve Çekmeköy gibi alanlarda gerçekleştirdiği projeleri ile sektörde kendine sağlam bir yer edinmiştir. Modern tasarım anlayışını klasik çizgilerle birleştiren Vuruşan, mimarlık kariyerinde önemli bir ivme kazanmıştır.

Rabia Soytürk ise 26 Ocak 1999 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. 2018 yılında oyunculuk kariyerine başlamış ve kısa sürede adını duyurmayı başarmıştır. Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde oyunculuk eğitimi alan Soytürk, "Şahsiyet" dizisindeki performansı ile dikkat çekmiş, ardından "Gülperi", "Benim Adım Melek" ve "Alparslan: Büyük Selçuklu" gibi projelerde yer almıştır. Oyunculuk kariyerinin yanı sıra, asıl mesleği hemşireliktir.

Rabia Soytürk ve Samet Vuruşan'ın ilişkisi, yaz başındaki evlilik planlarının ardından kısa süre içinde sona ermiş oldu. Çiftin ayrılığı, hayranları arasında büyük bir şaşkınlıkla karşılandı. Bu durum, genç çiftin ilişkilerinde yaşanan ani değişiklikleri ve sosyal medyanın bu süreçteki etkisini bir kez daha gözler önüne serdi.