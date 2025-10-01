Oyuncu Burcu Kara'nın Yeni Yaşamı: Çiftlikte Zeytinyağı Üretimi

Ünlü oyuncu Burcu Kara, şehir yaşamını geride bırakarak İznik'te bir çiftliğe yerleşti. Eşiyle birlikte yeni bir hayata adım atan Kara, Aşk-ı Memnu dizisinde kullanılan çiftliği satın alarak burada zeytinyağı üretimi yapmaya hazırlanıyor. Bu radikal değişim, hem oyuncunun hayatını hem de zeytin üretimi konusundaki tutkusunu gözler önüne seriyor.

Şehir Hayatından Çiftlik Yaşamına Geçiş

Uzun bir süre ekranlardan uzak kalan Burcu Kara, İznik'teki köy evine taşınarak hayatında köklü bir değişiklik yapma kararı aldı. İstanbul’un kalabalık ve stresli yaşamını geride bırakan oyuncu, doğal ve sade bir yaşam tarzını benimsemek için çiftliğe yerleşti. Eşiyle birlikte gerçekleştirdiği tadilatların ardından, bu yeni yaşam alanında zeytinyağı üretimine başlaması dikkat çekti.

Doğal Zeytinyağı Üretimi ve Yeni Marka

Kara, satın aldığı çiftlikte kimyasal işlem görmemiş ağaçlardan elde edilen zeytinleri kullanarak doğal zeytinyağı üretmeyi hedefliyor. İznik Gölü yamaçlarında yer alan bu çiftlik, oyuncunun zeytin ağaçlarına olan bağlılığını ve bu kadim bitkiye duyduğu saygıyı ortaya koyuyor. Burcu Kara, zeytin ağaçlarını kesmek yerine yeni ağaçlar dikerek bu geleneği yaşatmak istediğini belirtti. Zeytin ağaçlarının kendisine huzur verdiğini ifade eden Kara, "Yüzlerce yıldır her kültürde yeri olan bu ağaçları çoğaltmak istiyorum," dedi.

Çiftlik ve Aşk-ı Memnu Bağlantısı

Burcu Kara’nın çiftliği, izleyicilerin hafızasında yer eden Aşk-ı Memnu dizisinde Bihter ile babası Melih Yöreoğlu'nun, Firdevs Hanım’ın sevgilisiyle yakalandığı mekan olarak biliniyor. Bu durum, çiftliğin ve oyuncunun geçmişle olan bağlantısını daha da ilginç hale getiriyor. Kara’nın çiftliği, ziyaret edenler tarafından beğenilmekte ve doğal güzellikleriyle dikkat çekmektedir.

Burcu Kara'nın Kariyerine Kısa Bir Bakış

Burcu Kara, ailesinin ilk çocuğu olarak eğitimine erken yaşta başlamış ve 2000 yılında Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisat Bölümünden mezun olmuştur. Kariyerine sunuculuk yaparak adım atan Kara, beyaz perdede ve televizyon dizilerinde farklı karakterlerle izleyici karşısına çıkmıştır. Haziran Gecesi ve Tatar Ramazan gibi projelerdeki performansları ile tanınan ünlü oyuncu, kariyerinin yanı sıra yeni yaşam tarzıyla da dikkatleri üzerine çekmektedir.

Burcu Kara'nın çiftlikteki yeni yaşamı ve zeytinyağı üretimi, oyuncunun doğaya olan bağlılığını ve yeni bir başlangıç arzusunu yansıtan önemli bir adım olarak öne çıkıyor. Bu değişim, sadece kendi hayatını değil, aynı zamanda doğal tarım uygulamalarını teşvik etme amacını da taşımaktadır.