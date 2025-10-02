Dolar
Nükhet Duru'nun Elbisesi Sosyal Medyada Tartışma Yarattı

Nükhet Duru'nun Elbisesi Sosyal Medyada Tartışma Yarattı

Yayınlanma
14
Nükhet Duru'nun Elbisesi Sosyal Medyada Tartışma Yarattı
Okunma Süresi: 2 dk

Son günlerde estetik operasyon geçirdiği iddialarıyla gündeme gelen modacı Gülşah Saraçoğlu, bu kez tasarımıyla dikkatleri üzerine çekti. Ünlü şarkıcı Nükhet Duru, 71. yaş günü kutlaması için giydiği sarı ve maksimalist desenli elbisesiyle sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Paylaşılan fotoğrafta, Duru'nun elbisesine ilişkin Saraçoğlu, "Dünyanın bütün renkleri hem kalbinde hem üzerinde... Disneyland turunda" şeklinde bir not ekledi.

Elbisenin paylaşımının ardından, sosyal medya kullanıcıları arasında çeşitli yorumlar yapıldı. Bazı takipçiler, tasarımın bir şekerleme paketini andırdığını belirterek eleştirilerde bulundu. Diğer yandan, hayal gücünün renkliliğini öven yorumlar da dikkat çekti. Bu durum, moda dünyasında özgünlük ve yaratıcılık konusundaki tartışmaları da yeniden alevlendirdi.

Nükhet Duru, geçtiğimiz haftalarda MS hastalığı nedeniyle 6 ay boyunca yürüyemediğini açıklamış ve hastalığını kontrol altına almayı başardığını ifade etmişti. Duru, bu süreçte hissettiği zorlukları, "Onu huysuz bir yılan gibi düşündüm, başını okşaya okşaya bugünlere geldik" sözleriyle dile getirmişti. Bu açıklama, sanatçının yaşadığı zorlukların yanı sıra, hayata karşı duruşunu da gözler önüne serdi.

Gülşah Saraçoğlu'nun tasarımı ve Nükhet Duru'nun yaşadığı süreçler, moda ve sağlık konularındaki toplumsal algıları bir araya getirirken, sosyal medyada yürütülen tartışmaların ne denli etkili olabileceğini bir kez daha gösterdi.

