Nilperi Şahinkaya'dan Yürek Dağlayan Paylaşım

Ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya, annesinin vefatının ardından sosyal medya üzerinden yaptığı duygu yüklü bir paylaşım ile takipçilerini endişelendirdi. "Annemsiz yapamıyorum, beni affedin" ifadeleri, sevenleri arasında kaygı yarattı.

Acı Kaybın Ardından Yaşananlar

30 Ağustos'ta annesi Meltem Vural'ı kaybeden Nilperi Şahinkaya, bu zor süreçte sosyal medya platformlarını duygularını ifade etmek için kullanmaya devam etti. Ancak, annesine olan özlemini ve acısını dile getirdiği paylaşımlar, takipçileri arasında kaygı ve belirsizlik hissi oluşturdu. Özellikle, geçirdiği bir kriz anında yaptığı "Canlarım ben annemsiz yapamıyorum. Desteğiniz için teşekkür ederim. Beni affedin" şeklindeki paylaşım, kısa süre içinde silinince paniğe yol açtı.

Sosyal Medyada Tepkiler

Şahinkaya’nın bu paylaşımı, takipçileri arasında büyük bir endişeye neden oldu. Bazı sosyal medya kullanıcıları, oyuncunun ilaç kullanımı nedeniyle baygınlık geçirdiğini öne sürdü. "Nilperi'nin canından endişe ediyoruz" gibi yorumlar, gece boyunca pek çok takipçi tarafından paylaşıldı. Acılı günlerinde destek arayan Şahinkaya'nın bu durumu, hayranları tarafından yakından takip ediliyor.

Nilperi Şahinkaya’nın Hayatı ve Kariyeri

Nilperi Şahinkaya, 23 Şubat 1988 tarihinde Hatay'da dünyaya gelmiştir. Senagal’in Dakar şehrinde doğan Şahinkaya, diplomat bir babanın kızı olarak çocukluğunu farklı ülkelerde geçirdi. Bu durum, ona hem dil hem de kültürel açıdan geniş bir perspektif kazandırmıştır. Türkiye’ye döndükten sonra Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nden yüksek şeref öğrencisi olarak mezun olan sanatçı, 2010 yılında "Deniz Yıldızı" adlı günlük dizideki Hande karakteri ile dikkat çekmeye başladı.

Özel Hayatı ve İlgi Alanları

Nilperi Şahinkaya, genel olarak sakin bir yaşam sürmesiyle tanınmaktadır. Uzun süre heykeltıraş Emre Yusufi ile bir ilişki yaşayan Şahinkaya, 2024 yılında bu ilişkisini sonlandırdı. Şu anki özel hayatı hakkında fazla bilgi bulunmamakla birlikte, oyuncunun seyahat etmeyi ve sanatla iç içe yaşamayı tercih ettiği bilinmektedir. Ayrıca, çoklu dil yeteneği ile de dikkat çeken Şahinkaya, İngilizce, Fransızca, Almanca ve İtalyanca’yı akıcı bir şekilde konuşabilmektedir.