Müge Anlı'da Şok Eden Olay: Evlat Değil Düşman Çıktı

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında meydana gelen bir olay, izleyenleri şaşkına çevirdi. 27 yaşındaki İslim Güleç'in okuma-yazma bilmeyen ailesini dolandırarak kayıplara karışması, izleyicilerin dikkatini çekti. Kızından uzun süredir haber alamayan Müslüm Güleç, programda yaşadığı acıyı ve çaresizliği dile getirdi.

İslim Güleç'in Kayboluşu

İslim Güleç, 20 Ağustos 2023 tarihinde kayboldu. Bir çocuk annesi olan Güleç, 4 yıl önce eşinden ayrılarak 7 yaşındaki kızıyla birlikte Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde ailesinin yanına yerleşmişti. İslim, babası Müslüm Güleç'in kendisine satın aldığı 400 bin lira değerindeki otomobili, kısa bir süre içinde satıp kayıplara karıştı.

Baba-Kızın Yolculuğu

17 Ağustos 2023 tarihinde İslim, babasına Adıyaman'da kaza yaptığını ve aracını sanayiye bıraktığını söyledi. Baba-kız birlikte yola çıktılar; ancak bir benzin istasyonunda durduklarında İslim, 'Tuvalete gidiyorum' diyerek ortadan kayboldu. O andan itibaren İslim Güleç'ten bir daha haber alınamadı.

Gerçeklerin Ortaya Çıkması

Müslüm Güleç, kızının kaybolmasının ardından yaptığı araştırmalar sonucunda İslim'in kaza yapmadığını, aksine otomobili 400 bin liraya sattığını öğrendi. Ancak bu durum, İslim'in kaybolmadan yaklaşık bir ay önce yaşattığı başka bir gerçekle daha derinleşti. İslim, okuma yazma bilmeyen annesine evlerinin kaçak olduğunu söyleyerek, parmak izini aldı ve bu şekilde vekalet çıkararak 3 milyon lira değerindeki evi sattı.

Babanın Çağrısı ve Müge Anlı'nın Tepkisi

Müslüm Güleç, programda gözyaşları içinde, “Kızımın sesini 3 aydır duymadım. Ölü mü, diri mi bilmiyorum. Müge Hanım, ne olur kızımı bul. Benim 40 yıllık emeğim gitti. Hem malımı hem de kızımı istiyorum” diyerek çaresizliğini dile getirdi. Olayla ilgili olarak Müge Anlı, “Bu kıza kim dedi 'Git, annenin evini ve babanın aldığı arabayı sat'?” ifadesiyle dikkat çekti. Anlı, durumun arkasında bir yönlendirmenin olabileceğini vurguladı.

Emniyetin Müdahalesi

İslim Güleç'in kaybolması sonrasında emniyet güçlerinin genç kadını kısa süreliğine yakalayıp ifadesini aldıktan sonra serbest bıraktığı öğrenildi. Ailesi, İslim Güleç'in bir an önce bulunmasını ve yaşadığı duruma bir çözüm getirilmesini talep ediyor.