Millie Bobby Brown, Evlat Edindiği Kızıyla İlk Fotoğrafını Paylaştı

Millie Bobby Brown, Evlat Edindiği Kızıyla İlk Fotoğrafını Paylaştı

Millie Bobby Brown, Evlat Edindiği Kızıyla İlk Fotoğrafını Paylaştı
Stranger Things dizisiyle tanınan genç yıldız Millie Bobby Brown, sosyal medya üzerinden evlat edindiği kızıyla birlikte çekilmiş ilk fotoğrafını paylaştı. 21 yaşındaki Brown, rock müziğin efsane ismi Jon Bon Jovi'nin oğlu Jake Bongiovi ile geçen yaz yaptığı evlilikle birlikte yeni bir aile kurma yolunda önemli bir adım attı. Çift, sosyal medya aracılığıyla paylaştıkları bu özel an ile aile hayatlarına dair heyecan verici bir dönemi de duyurmuş oldu.

Evlat Edinme Duyurusu ve İlk Paylaşım

Millie Bobby Brown, 21 Ağustos'ta sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda evlat edinme sürecini sürpriz bir şekilde duyurmuştu. "Bu yaz, tatlı kızımızı evlat edinme yoluyla dünyaya getirdik. Hem huzur hem de mahremiyet içinde ebeveynliğin bu güzel yeni bölümüne başlamaktan dolayı çok heyecanlıyız." ifadeleriyle bu mutlu gelişmeyi takipçileriyle paylaştı. Çiftin, evlat edindikleri kızlarıyla birlikte çektirdikleri yeni fotoğrafta, Brown ve Bongiovi'nin yüzü görünmeyen minik kızlarına hayranlıkla baktıkları dikkat çekti.

Aile Kurma Planları ve Beklentiler

Millie Bobby Brown ve Jake Bongiovi, Mayıs 2024'teki evliliklerinin ardından çocuk sahibi olma arzusunu duyurmuşlardı. Brown, bu yılın başlarında katıldığı bir podcast programında, annelik hayalini gerçekleştirmek istediğini belirtmişti. "Annem ilk çocuğunu 21 yaşında doğurdu, babam ise 19 yaşındaydı. Jake ile tanışmadan önce bile bu benim hayalimdi." diyerek, genç yaşta anne olma isteğini vurguladı. Brown, anne olmanın kendisi için ne kadar önemli olduğunu ifade ederken, kariyerine de aynı özenle devam etmek istediğini belirtti.

Evlat edinme süreçleri ve aile kurma hayalleri doğrultusunda attıkları adımlarla, Brown ve Bongiovi çifti, yeni ebeveynlik rollerine hazırlıklarını sürdürmekte. Çiftin, sosyal medyada paylaştıkları bu özel anlar, takipçileri arasında büyük ilgi görüyor ve ailelerine dair merak uyandırıyor.

