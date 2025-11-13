Metin Keçeci: “Ben de halktan biriyim, karton taşıdım diye dramatize etmeyin”

Oyuncu Metin Keçeci, son günlerde sosyal medyada yayılan bir video ile yeniden dikkatleri üzerine çekti. Videoda, çöpten karton toplarken görüntülenen Keçeci, bu durumu açıklığa kavuşturmak için basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Oyuncunun bu açıklamaları, yaşadığı maddi zorluklar ve psikolojik sıkıntılarla ilgili daha önce yaptığı açıklamalarla bir araya gelince, kamuoyunun ilgisini artırdı.

Yaşadığı Zorluklar ve Yardım Çağrısı

Geçtiğimiz aylarda yaşadığı psikolojik çöküntü ve maddi sıkıntılarla ilgili açıklamalar yapan Metin Keçeci, “İntiharın eşiğindeyim” diyerek yardım talep etmişti. “İcralığım. Artık yutkunamıyorum bile. Kalbim gülmek istiyor ama aklım benimle oyun oynuyor” ifadeleriyle dikkat çekmişti. Bu durum, oyuncunun kariyerine ve yaşamına dair endişeleri artırmıştı.

Yeni Projeler ve Dizi Katkısı

Bu açıklamaların ardından Keçeci’nin, TRT 1 kanalında yayınlanan ‘Vefa Sultan’ dizisinin kadrosuna katıldığı duyuruldu. Dizi, izleyiciler arasında ilgiyle karşılanırken, Keçeci’nin projeye dahil olması birçok kişi tarafından umut verici bir gelişme olarak yorumlandı. Ancak geçtiğimiz günlerde sosyal medyada yayılan görüntüler, oyuncunun gündemden düşmemesine neden oldu.

Sosyal Medya Tepkisi ve Açıklama

Görüntülerde kartonları toplarken görünen Keçeci, sosyal medya tepkilerine yanıt verdi. “Marketten kartonlar aldım, durağa gittim. Toplu taşımayı kullanan biriyim. Halkın içinden hiçbir zaman kopmayan biriyim” diyen Keçeci, durumu açıklarken, olayın abartıldığını ve dramatize edildiğini vurguladı. Kalabalık bir otobüs durağında, kartonlarla otobüse binme konusunda tereddüt yaşadığını ifade eden Keçeci, “Eve geçtikten sonra bir oyuncu arkadaşım videoyu attı. Baktım dramatik bir müzik de koymuşlar” şeklinde konuştu.

Metin Keçeci, açıklamalarında kendisini halktan biri olarak tanımlayarak, “Ben de normal bir vatandaşım, dümdüz Metin Keçeci’yim. İşimiz gücümüzden dolayı biraz göz önündeyim ama toplu taşımayı da kullanıyorum” ifadelerini kullandı. Bu sözlerle, yaşadığı zorlukların yanı sıra, toplumun her kesiminden biri olduğunu vurguladı.