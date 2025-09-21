Dolar
Melek Mosso'dan Kadına Şiddetle Mücadele Çağrısı

Melek Mosso'dan Kadına Şiddetle Mücadele Çağrısı

Melek Mosso'dan Kadına Şiddetle Mücadele Çağrısı
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde gerçekleşen konserinde Melek Mosso, kadına şiddet konusuna dikkat çekerek erkeklere önemli bir çağrıda bulundu. Hayranları tarafından büyük ilgiyle karşılanan Mosso, konser sırasında yaptığı konuşmada, toplumsal sorumluluk ve dayanışma vurgusu yaptı.

Konserde Kadına Şiddete Dikkat Çekildi

Melek Mosso, konserinde erkek dinleyicilere hitaben yaptığı açıklamada, kadına şiddet uygulayan bireylerin toplumdan dışlanması gerektiğini ifade etti. "Kadınlarla ilgili konuşmayacağım" diyerek sözlerine başlayan sanatçı, kadınların tarih boyunca karşılaştıkları zorlukları ve şiddet biçimlerini hatırlattı. Taciz, mobbing gibi konulara değinen Mosso, bu sorunların her kadının yaşamında yer aldığını belirtti.

Erkeklere Önemli Bir Mesaj

Konuşmasında erkeklerin bu konuda nasıl bir rol üstlenmeleri gerektiğine dikkat çeken Mosso, "Lütfen ‘broculuktan’ vazgeçelim. Kadına şiddet uygulayan arkadaşlarınızı dışlayın, aşağılayın. Onları aranızda tutmayın" dedi. Bu çağrısıyla erkeklerin, kadına şiddet mağdurlarına destek olmalarının önemine vurgu yaptı. Mosso, böyle bir tutumun toplumda daha sağlıklı bir ortam oluşmasına katkı sağlayacağını savundu.

Toplumsal Dayanışmanın Önemi

Melek Mosso, erkeklerin kendileriyle birlikte hareket etmesi durumunda kadınların daha güçlü olacağını dile getirdi. "Sizler bizim yanımızda olursanız, biz taş gibi yürüyoruz" şeklindeki ifadesiyle, birlikteliğin gücünü vurguladı. Ayrıca, "Böyle birilerine göz yuman varsa aramızda da hakkımı helal etmiyorum" diyerek, bu tür davranışlara karşı durulması gerektiğini belirtti.

Konser boyunca hayranlarının yoğun ilgisini üzerine çeken Mosso, sahne performansının yanı sıra toplumsal meselelere duyarlılığı ile de dikkat çekti. Sanatçının bu konudaki duyarlılığı, konserin ötesinde bir toplumsal mesaj taşıdı ve dinleyicilerde farkındalık oluşturmayı hedefledi.

