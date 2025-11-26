Altın Fiyatları Canlı Takip Edin: 25 Kasım 2023 Güncel Veriler

25 Kasım 2023 tarihi itibarıyla altın fiyatları yatırımcılar tarafından yoğun bir şekilde takip ediliyor. Gram, çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altını gibi farklı yatırım araçlarının güncel alış-satış rakamları, piyasalardaki dalgalanmaların etkisiyle merak konusu oldu. Altın fiyatlarının anlık olarak izlenmesi, yatırımcıların stratejilerini belirlemesi açısından büyük önem taşıyor.

Altın Piyasasında Güncel Durum

Haftanın bu yeni gününde, altın fiyatları yatırımcıların gündeminde önemli bir yer tutuyor. Piyasalardaki hareketlilik devam ederken, yatırımcılar fiyatları anlık olarak takip ederek güncel durumu öğrenmek istiyor. 25 Kasım 2023 tarihi itibarıyla gram altın, küresel ons altın fiyatlarındaki stabil seyir ve Dolar/TL kurundaki dalgalanmaların etkisiyle dengeli bir başlangıç yaptı. Bu durum, yatırımcılar için gram altının cazibesini artırıyor.

Güncel Altın Fiyatları

25 Kasım 2023 sabahı itibarıyla altın fiyatları şu şekildedir:

Gram Altın Alış Fiyatı: 5.659,04 TL

5.659,04 TL Gram Altın Satış Fiyatı: 5.659,86 TL

5.659,86 TL ONS Altın Alış Fiyatı: 4.143,80 Dolar

4.143,80 Dolar Cumhuriyet Altını Alış Fiyatı: 38.114,00 TL

38.114,00 TL Çeyrek Altın Alış Fiyatı: 9.505,00 TL

Yatırımcıların dikkatle izlediği bu fiyatlar, piyasalardaki genel gidişatın bir yansıması olarak değerlendiriliyor. Altın, tarihsel olarak güvenli bir yatırım aracı olarak kabul edildiği için, ekonomik belirsizlikler ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar dönemlerinde sıkça tercih ediliyor.

Özellikle, gram altın fiyatlarının seyri, yatırımcıların karar alma süreçlerinde önemli bir rol oynamaktadır. Bugün de altın fiyatlarının nasıl şekilleneceği, piyasalardaki gelişmelere bağlı olarak ilerleyen saatlerde netleşecektir. Yatırımcılar, gün içindeki değişiklikleri takip ederek stratejilerini güncelleyebilirler.