Melek Mosso ve Serkan Sağdıç Evliliklerini Sonlandırdı

Ünlü sanatçı Melek Mosso, iki yıl önce hayatını birleştirdiği basketbolcu ve model eşi Serkan Sağdıç ile yollarını ayırdı. 2023 yılında nikah masasına oturan çiftin evlilikleri, yaşanan bazı sorunlarla birlikte gündeme sıkça gelmişti. Sonunda, 2 yıllık birliktelik tek celsede sona erdi.

Evlilik Süreci ve Ayrılığın Nedeni

Melek Mosso ve Serkan Sağdıç, ilişkilerine klip çekimleri sırasında başlamış ve kısa süre içinde evlilik kararı almışlardı. Ancak, zamanla aralarındaki sorunların büyüdüğü ve ilişkilerinin zayıfladığı medyada yer alan haberlerde sıkça dile getiriliyordu. Sonunda, çiftin bu süreci dostane bir şekilde sonlandırma kararı aldığı öğrenildi.

Melek Mosso'nun Açıklaması

Boşanma haberinin ardından Melek Mosso, sosyal medya üzerinden bir açıklama yaparak durumu kendine özgü bir dille ifade etti. Mosso, "Yaklaşık iki yıldır sevgi, saygı ve güzel hatıralarla sürdürdüğümüz evliliğimizi, ortak bir kararla fikir ayrılıkları sebebiyle dostane bir şekilde sonlandırmaya karar verdik. Birbirimizin hayatında her zaman özel bir yere sahip olduk, bundan sonra da birbirimize destek olmaya ve güzel hatıralarla hatırlamaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Medya ve Kamuoyuna Çağrı

Ayrıca, Mosso, bu süreçle ilgili yalnızca kendilerinin ifadelerine itibar edilmesini vurgulayarak, "Bunun dışındaki hiçbir açıklamanın gerçeği yansıtmadığını önemle belirtiriz. Gösterdiğiniz anlayış, saygı ve hassasiyet için teşekkür ederiz" sözleriyle medyaya ve kamuoyuna çağrıda bulundu.

Melek Mosso ve Serkan Sağdıç’ın ilişkilerinin sona ermesi, hayranları ve medya tarafından dikkatle takip ediliyor. İkilinin gelecekteki yaşamları ve kariyerleri merakla bekleniyor.