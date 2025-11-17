Dolar
Megastar Tarkan Sahnelere Geri Dönüyor: Ocak'ta Arena Coşacak!

Megastar Tarkan Sahnelere Geri Dönüyor: Ocak’ta Arena Coşacak!

Tarkan, 2026 yılında İstanbul Volkswagen Arena’da sahne alacak. Konser tarihleri belli oldu: 16, 17, 20 ve 23 Ocak. Bilet fiyatları ve satış tarihi yakında açıklanacak.

Yayınlanma
14
Megastar Tarkan Sahnelere Geri Dönüyor: Ocak'ta Arena Coşacak!
Okunma Süresi: 2 dk

Megastar Tarkan, uzun bir aranın ardından İstanbul’da sahnelere geri dönüyor. Volkswagen Arena’da gerçekleşecek konser serisinin tarihleri belli oldu.

Türk pop müziğinin efsane ismi Tarkan, sahneye dönüşünü 2026 yılında İstanbul’daki Volkswagen Arena konserleriyle taçlandırıyor. Maslak’ta yer alan ve akustik yapısıyla öne çıkan konser salonu, Ocak ayında Tarkan’ın enerjik sahne performanslarına ev sahipliği yapacak.

Konser tarihleri belli oldu

Tarkan, sosyal medya üzerinden yaptığı duyuruyla konser tarihlerini paylaştı. Buna göre Megastar, 16, 17, 20 ve 23 Ocak 2026 tarihlerinde Volkswagen Arena’da sahne alacak. Dört konserlik bu özel seride Tarkan’ın geçmişten günümüze en sevilen parçalarını seslendirmesi bekleniyor.

“Hepsi Senin Mi?”, “Şımarık”, “Dudu” ve “Yolla” gibi hit şarkılarla tanınan sanatçı, bu konserle birlikte sahnelere dönüşünü kutlamaya hazırlanıyor.

Bilet satış tarihi ve fiyatları henüz açıklanmadı

Konser tarihleri netleşmiş olsa da, bilet fiyatları ve satış başlangıç tarihi ile ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Organizatör firmadan veya sanatçının resmi sosyal medya hesaplarından yapılacak duyuruların takip edilmesi öneriliyor.

Önceki konserlerine olan yoğun ilgi göz önüne alındığında, biletlerin satışa çıktığı anda hızla tükenmesi bekleniyor.

Uzun bir aranın ardından sahnelere dönüş

Tarkan, 2016 yılında Pınar Dilek ile evlenmiş, 2018’de baba olmuş ve son yıllarda daha çok ailesiyle vakit geçirmeyi tercih etmişti. Uzun süredir gözlerden uzak bir hayat süren sanatçı, konser açıklamasıyla birlikte yeniden gündemdeki yerini aldı.

Sosyal medyada büyük heyecan yaratan konser serisi, 2026’nın en çok konuşulacak müzik etkinliklerinden biri olmaya aday.

