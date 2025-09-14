Manifest Grubundan Yeni Şarkı Müjdesi

Son dönemde sahne performansları ve buna bağlı olarak başlatılan soruşturmalarla gündeme gelen Manifest grubu, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama ile hayranlarını sevindirdi. Grubun yeni şarkısı "rüya" üzerinde çalışmalarını sürdürdüğünü duyurması, müzikseverler arasında merak uyandırdı.

Türkiye Turnesi İptal Edildi

6 Eylül tarihinde İstanbul'daki KüçükÇiftlik Park'ta sahne alan Manifest, konser sırasında sergilenen dans hareketleri ve sahne şovları nedeniyle "hayasızca hareketler" ve "teşhircilik" suçlamalarıyla karşı karşıya kalmıştı. Bu olayın ardından grup üyeleri, savcılığa verdikleri ifadelerin ardından yurt dışına çıkış yasağı ve belirli aralıklarla imza verme şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca, konuyla ilgili görüntülere "milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması" gerekçesiyle erişim kısıtlaması getirildi ve grubun Türkiye turnesi iptal edildi.

Yeni Müzik Projesi Hakkında Ayrıntılar

Manifest'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, yeni şarkının adının "rüya" olduğu belirtildi ve "yakında" ifadesi kullanıldı. Bu gelişme, grup hayranları arasında heyecan yaratırken, yeni müzik projeleri konusunda daha fazla bilgi bekleniyor. Grubun, Türkiye turnesinin iptal edilmesinin ardından nasıl bir yol haritası çizeceği merak konusu.

Manifest'in yeni şarkı çalışmaları, müzik dünyasında önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Grubun, sahne performansları ve müzikal tarzıyla dikkat çeken bir topluluk olması, yeni projelerin beklentisini artırıyor. Geçmişteki konserlerinde gösterdiği performansla büyük bir hayran kitlesine ulaşan grup, bu yeni çalışmayla birlikte müziğinde nasıl bir evrim geçireceği konusunda da merak uyandırıyor.