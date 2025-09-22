Mabel Matiz İfade Vermek Üzere Adliyeye Gitti

Ünlü şarkıcı Mabel Matiz, yazdığı "Perperişan" isimli şarkının sözleri nedeniyle İçişleri Bakanlığı'nın başvurusu üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan müstehcenlik soruşturması kapsamında ifade vermek üzere adliyeye geldi. Bu gelişme, Matiz'in sanat kariyerinde yaşadığı tartışmaların yeni bir halkasını oluşturdu.

Şarkının Tepkilere Neden Olması

Mabel Matiz, daha önceki şarkı sözleriyle de eleştirilerin hedefi olmuştu. Ancak "Perperişan" adlı eseri, özellikle sosyal medya üzerinden gelen tepkilerle gündeme oturdu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bu şarkı ile ilgili olarak kamu düzeni ve genel sağlık gerekçeleriyle 5651 sayılı Kanun kapsamında erişim engeli talep etti. Bu talep doğrultusunda, Matiz’in şarkısına erişim engeli getirildi.

İçişleri Bakanlığı'nın Suç Duyurusu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ardından İçişleri Bakanlığı da devreye girdi. Bakanlık, Mabel Matiz hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 226’ncı maddesi uyarınca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Şarkıcı Mabel Matiz hakkında, müstehcenlik suçlamasıyla suç duyurusunda bulunulmuştur" ifadeleri yer aldı. Bu durum, sanatçının müziği üzerindeki sansür tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

Adliyede İfade Süreci

Matiz, söz konusu şarkının sözleri nedeniyle İçişleri Bakanlığı'nın şikayeti üzerine başlatılan soruşturma çerçevesinde, Çağlayan Adliyesi’ne gelerek ifade vermek üzere hazır bulundu. Gözaltına alınmayan sanatçı, yalnızca ifadeye çağrıldığı bilgisiyle adliyeden ayrıldı. Bu olay, sanatçının kariyerinde önemli bir dönüm noktası olarak değerlendirilirken, müzik dünyasında oluşturduğu etki üzerine çeşitli tartışmalara da zemin hazırladı.