Kıvanç Tatlıtuğ'un Baba-Oğul Pozu Sosyal Medyayı İkiye Böldü

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, oğlu Kurt Efe ile birlikte tekne üzerinde verdiği poz ile sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Baba-oğulun birlikte denizi izlediği anın paylaşıldığı video kısa sürede binlerce beğeni aldı. Ancak bazı kullanıcılar, bu sahnenin "tehlikeli" olduğunu belirterek endişelerini dile getirdi.

Kıvanç Tatlıtuğ'un Kariyeri ve Son Gelişmeler

Kıvanç Tatlıtuğ, 2002 yılında "Best Model of Turkey" ve ardından "Best Model of the World" unvanlarını kazanarak modellik kariyerine adım atmış, sonrasında oyunculuk alanında da önemli projelerde yer almıştır. Son olarak "Aile" dizisinde dublör kullanması nedeniyle gündeme gelmişti. Dublör Mehmet Tan’ın paylaştığı bir sahne sonrası işine son verilmesi, sektörde eleştirilere neden olmuştu. Tatlıtuğ, bu duruma ilişkin yaptığı açıklamada, set çalışanlarının önemine vurgu yaparak, "Bizler sette büyük bir aile olarak çalışıyoruz. Mehmet Tan kardeşimizle birkaç kez birlikte çalıştık. Ancak kimsenin, özellikle set emekçilerinin işinden olmasını asla istemem," ifadelerini kullanmıştı.

Üzücü Olay ve Cenaze Töreni

Geçtiğimiz ay, iş insanı Halit Yukay’ın teknesinin parçalanması sonucu kaybolması, ardından 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılması, Tatlıtuğ için büyük bir kayıp oldu. Uzun süredir arkadaş olan Yukay’ın cenazesinde gözyaşlarına boğulan Tatlıtuğ, bu trajik olayın ardından yaşadığı duygu yoğunluğunu takipçileriyle paylaştı.

Sosyal Medyada Gündem Olan Tekne Pozu

Cenaze töreninin ardından Kıvanç Tatlıtuğ’un eşi Başak Dizer, sosyal medya hesabından aile içindeki hüzünlü ve sıcak anları paylaştı. Önce mutlu bir aile fotoğrafı paylaşan Dizer, ardından oğlu ile Tatlıtuğ’un teknenin ucunda çekilmiş videosunu takipçileriyle buluşturdu. Bu kare, kısa sürede büyük ilgi gördü. Ancak bazı sosyal medya kullanıcıları, baba-oğulun denizi izlediği anın tehlikeli olduğunu düşünerek eleştirilerde bulundu. Bu durum, sosyal medyada farklı yorumların ve tartışmaların oluşmasına neden oldu.

Tatlıtuğ’un sosyal medyadaki paylaşımları ve son olaylar, hem hayranlarının hem de eleştirmenlerin dikkatini çekmeye devam ediyor. Ünlü oyuncunun kariyerine ve özel hayatına dair gelişmeler merakla takip ediliyor.