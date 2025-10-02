Dolar
İpek Filiz Yazıcı ve Ufuk Beydemir Boşanma Kararı Aldı

İpek Filiz Yazıcı ve Ufuk Beydemir Boşanma Kararı Aldı

İpek Filiz Yazıcı ve Ufuk Beydemir Boşanma Kararı Aldı
Ünlü oyuncu İpek Filiz Yazıcı ve şarkıcı Ufuk Beydemir, 2022 yılında Roma’da gerçekleştirdikleri nikâhlarının ardından gelen iki yılın ardından evliliklerini sona erdirme kararı aldı. Çiftin boşanma süreci, anlaşmalı olarak yürütülecek ve taraflar arasında herhangi bir kriz yaşanmayacağı belirtildi.

İpek Filiz Yazıcı ve Ufuk Beydemir'in Evlilik Süreci

İpek Filiz Yazıcı, özellikle “Aşk 101” dizisindeki performansıyla dikkat çekerek geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştı. Öte yandan, Ufuk Beydemir ise “Ay Tenli Kadın” adlı şarkısıyla müzik dünyasında kendine sağlam bir yer edinmişti. Çift, 2022 yılında romantik bir atmosferde, İtalya’nın tarihi kenti Roma’da dünyaevine girmişti. Evlilikleri başladığı günden itibaren medyanın ilgi odağı haline geldi ve çeşitli sosyal medya paylaşımlarıyla takipçileriyle etkileşimde bulundular.

Anlaşmalı Boşanma Süreci

Yazıcı ve Beydemir’in boşanma kararı, karşılıklı anlayış ve saygı çerçevesinde alınmış durumda. Evliliklerinin sona ermesiyle ilgili olarak tarafların dostane bir süreç izlemeyi tercih ettikleri ve boşanmanın herhangi bir gerginliğe yol açmadan gerçekleştirileceği bilgisi paylaşıldı. Anlaşmalı boşanma, her iki taraf için de hukuki süreçlerin daha hızlı ve sorunsuz ilerlemesine olanak tanıyor.

Çiftin bu kararı, hayranları ve takipçileri tarafından büyük bir ilgiyle karşılanırken, sosyal medya platformlarında da çeşitli yorumlar yapılmaya başlandı. İpek Filiz Yazıcı ve Ufuk Beydemir’in ilerleyen süreçte kariyerlerine odaklanacağı ve yeni projelerle hayranlarıyla buluşacakları öngörülüyor.

