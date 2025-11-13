Helin Avşar'dan Ablası Hülya Avşar'a Dikkat Çeken Yanıt

Son günlerde medyanın ilgi odağı olan Helin Avşar ve ablası Hülya Avşar, yeni bir polemikle gündeme geldi. İki ünlü isim, Hülya Avşar'ın ortağı olduğu medikal markanın lansmanı sırasında yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Helin Avşar, ablasıyla çalışma sürecine dair samimi bir yanıt vererek dikkatleri üzerine topladı.

Hülya Avşar'ın Medikal Markasının Lansmanı

Hülya Avşar, geçtiğimiz günlerde kardeşi Helin Avşar ile birlikte Ortaköy'deki Feriye'de bir etkinlikte bir araya geldi. Burada, ortağı olduğu medikal markanın lansmanını gerçekleştiren Avşar, "Türkiye'de ilkleri yapmaya alışkınım ama şu an dünyada da bir ilki yapıyorum. Eczanelerde reçete edilen bir ürün bu. İzmir'de fabrika kuruldu ve üretimler başladı. 'Cepte Tedavi' adını verdiğim bu ürün, İbrahim Tatlıses ve Hakan Altun gibi ünlü isimler tarafından da kullanıldı ve kendilerinin memnun kaldıklarını belirttiler," şeklinde açıklamada bulundu.

Yeni Nesil Gençlerin Eğlencesi

Hülya Avşar, etkinlikte genç nesil hakkında da yorumda bulundu. "Yeni nesil gençler, gençliklerini yaşayamıyorlar, bizim zamanımızda böyle değildi," diyen Avşar, günümüzdeki sosyal aktivitelerin değiştiğine dikkat çekti. "Bizim zamanımızda daha güvenilir ortamlarda eğleniyorduk. Şimdi gençler evde, masa başında oyun oynayarak vakit geçiriyorlar," ifadelerini kullandı. Ayrıca, yapay zekâ ile yapılan müzikler hakkında da düşüncelerini paylaşan Avşar, "Geleneksel her zaman kazanıyor, ben bir şey olacağını sanmıyorum," dedi.

Helin Avşar'dan Candid Bir Yanıt

Helin Avşar, etkinlikte medyanın dikkatini çeken bir soruya yanıt verirken, "Hülya Avşar ile çalışmak zor mu?" sorusuna "Ablam beni zorluyor, yalan söylemeyeyim," şeklinde esprili bir yanıt verdi. Bu açıklama, iki kardeş arasındaki samimi ilişkiye dair ipuçları verirken, aynı zamanda medya gündeminde ilginç bir anekdot olarak kayıtlara geçti.