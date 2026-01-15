Hande Erçel, ELLE Style Awards 2026 Ödül Töreni’nde Eleştirilerin Hedefi Oldu

Türkiye'nin önde gelen oyuncularından Hande Erçel, yılbaşı sonrası katıldığı ELLE Style Awards 2026 Ödül Töreni’nde giydiği kıyafetle dikkat çekti. Özel hayatıyla sık sık magazin manşetlerinde yer alan Erçel, son dönemdeki ilişkileri ve stil tercihleriyle gündemi meşgul ediyor. Hakan Sabancı ile yaşadığı iddia edilen ilişkisinin sona ermesinin ardından yapımcı Onur Güvenatam ile yeni bir ilişkiye yelken açtığı konuşuluyor.

Ödül Töreninde Eleştiriler Yağdı

ELLE Style Awards 2026 Ödül Töreni’nde “Yılın Stil Sahibi Kadın Oyuncusu” ödülünü kazanan Hande Erçel, geceye altın sarısı bir takım elbise ile katıldı. Ancak, bu tercih sosyal medya kullanıcıları ve ünlü isimler tarafından eleştirilere maruz kaldı. Erçel’in kıyafeti, birçok kişi tarafından beğenilmedi ve çeşitli yorumlarla gündeme geldi. Özellikle ünlü şarkıcı Demet Akalın, Hande Erçel’in kıyafeti hakkında “Ben bile bu kadar rüküş olamam aşkım ya” diyerek eleştirisini dile getirdi.

Stil ve Beklentiler

Hande Erçel, daha önceki etkinliklerde de şık ve dikkat çekici kıyafetleriyle öne çıkmıştı. Ancak bu son tercihi, moda eleştirmenleri tarafından beklenmedik bir şekilde değerlendirildi. Ödül töreni gibi önemli bir organizasyonda, stilin önemi göz önünde bulundurulduğunda, Erçel’in bu kıyafet seçimi tartışmalara neden oldu. Sosyal medya platformlarında paylaşılan yorumlar, Erçel’in stilinin yanı sıra genel olarak ünlülerin kıyafet tercihlerinin nasıl algılandığı konusunda da bir tartışma başlattı.

Ödül gecesi, Hande Erçel’in kariyerindeki önemli bir anı temsil ederken, kıyafetiyle ilgili eleştiriler, moda dünyasında sürekli bir değişim ve beklentiyi de gözler önüne serdi. Gelecekteki etkinliklerde nasıl bir stil sergileyeceği merakla bekleniyor.