Haberin Gündemi Magazin Halit Yukay'ın Cesedinin Su Yüzüne Neden Çıkmadığı Belirlendi

Halit Yukay'ın Cesedinin Su Yüzüne Neden Çıkmadığı Belirlendi

Yayınlanma
14
Halit Yukay'ın Cesedinin Su Yüzüne Neden Çıkmadığı Belirlendi
Okunma Süresi: 2 dk

Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek üzere 4 Ağustos 2023 tarihinde denize açılan iş insanı Halit Yukay'ın cansız bedeni, 19 gün süren arama çalışmalarının ardından 68 metre derinlikte bulundu. Yukay'ın cenazesine, kazanın ardından 30 gün geçtikten sonra ulaşıldı. Olayla ilgili yürütülen otopsi işlemleri sonucunda, cesedin su yüzüne çıkmamasının nedenleri netlik kazandı.

Cenazenin Tespiti ve İlk Teşhis

Halit Yukay'ın cenazesi, Erdek ilçesinin 7 mil açığında deniz dibinde tespit edildi. İlk teşhis, cesedin sol kolunda bulunan saat aracılığıyla gerçekleştirildi ve bu bulgu, güvenlik kamerası görüntüleri ile eşleştirilerek kimlik doğrulaması sağlandı. Yapılan incelemeler sonucunda, Yukay'ın cesedinin su yüzeyine çıkmamasının sebebinin karın boşluğunun parçalanması olduğu belirlendi.

Arama Çalışmaları ve Kurtarma Operasyonu

Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait "TCG Işın" gemisi, olumsuz hava koşulları nedeniyle arama çalışmalarında zorluklar yaşadı. Havanın düzelmesiyle birlikte 29 Ağustos'ta yeniden başlatılan çalışmalar, bölgeye ulaşan "TCG Alemdar" adlı kurtarma gemisi ile devam etti. Özel eğitimli dalgıçlar, cenazeyi su yüzeyine çıkarmak için asansör sistemi kullanarak başarılı bir operasyon gerçekleştirdi.

Cenazenin Aileye Teslimi

Halit Yukay'ın cenazesi, Sahil Güvenlik botu ile Bandırma Limanı'na getirildi ve buradan otopsi işlemleri için Bursa Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. İncelemelerin ardından, cenaze ailesine teslim edilerek İstanbul'a götürüldü. Halit Yukay'ın cumartesi günü toprağa verilmesi bekleniyor.

#Halit Yukay
#Magazin
#Bozcaada
#Erdek
#Denize Açılan Gemi
#Yardim Operasyonu
#Tcg Işın
#Tcg Alemdar
