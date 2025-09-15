Dolar
Gupse Özay'ın Dönüşümü Göz Kamaştırdı

Gupse Özay'ın Dönüşümü Göz Kamaştırdı

14
14
Gupse Özay'ın Dönüşümü Göz Kamaştırdı
Okunma Süresi: 2 dk

Başarılı projeleriyle tanınan oyuncu Gupse Özay, ilk dijital projesi 'Platonik'in lansmanında sergilediği yeni imajıyla dikkatleri üzerine çekti. Kerem Bürsin ve Öykü Karayel ile başrolleri paylaştığı bu projeyle birlikte, hem kariyerinde hem de kişisel yaşamında önemli değişiklikler yaşadığı gözlemlendi. Özay, geçtiğimiz günlerde katıldığı etkinlikte fit görünümü ve tarzıyla büyük bir şaşkınlık yarattı.

Fit Görünümüyle Göz Doldurdu

Uzun bir süre doğal görünümüyle tanınan Gupse Özay, son dönemde verdiği kilolarla daha fit bir görünüme kavuşarak, katıldığı lansmanda modern ve bakımlı bir imaj sergiledi. Özay, enerjisi ve stilinin yanı sıra, yaşam tarzındaki değişikliklerle de gündeme geldi. Bu dönüşüm, hayranları ve medya tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı.

Yaşına Dikkat Ediyor

Röportaj sırasında 41 yaşında olduğunu hatırlatan Özay, yaşının getirdiği değişikliklere dikkat etmesi gerektiğini vurguladı. "Artık 41 yaşındayım, dikkat etmeliyim. 43 yaşından sonra cildin daha çok çökmeye başladığını söylüyorlar" diyen Özay, gelecekte uygulayacağı cilt bakım ritüellerini de takipçileriyle paylaşacağını ifade etti. Özay, şimdilik krem kullanmayı tercih ettiğini ancak belki ileride vitamin enjeksiyonu yaptırabileceğini belirtti.

Boşanma İddialarına Yanıt Verdi

Yaz aylarında Barış Arduç ile evliliğinin sona ereceğine dair çıkan haberler hakkında konuşan Özay, bu iddialara net bir yanıt verdi. "O haberler, hep çıkıyor. Haberlere göre biz bin defa ayrıldık, iki defa boşandık. Hep bu haberler çıkıyor ama biz bu kadar senedir ayrılığın yakınına bile gelmedik” şeklinde açıklamada bulunan Özay, evlilikleri hakkında spekülasyonların asılsız olduğunu vurguladı.

Gupse Özay, hem kariyeri hem de kişisel yaşamındaki gelişmelerle gündemde kalmaya devam ediyor. Katıldığı etkinlikteki etkileyici imajı ve verdiği mesajlarla dikkatleri üzerine çeken Özay, yeni projeleriyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

#Kilo Verme
#Oyuncu
#Gupse Özay
#Zayıflama Sırrı
