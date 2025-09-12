Dolar
41,2961 %0,33
Euro
48,4320 %0,53
Gram Altın
4.848,28 % 0,41
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Magazin Giorgio Armani'nin Vasiyeti Ortaya Çıktı: 12 Milyar Dolarlık Servete Ne Olacak?

Giorgio Armani'nin Vasiyeti Ortaya Çıktı: 12 Milyar Dolarlık Servete Ne Olacak?

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Giorgio Armani'nin Vasiyeti Ortaya Çıktı: 12 Milyar Dolarlık Servete Ne Olacak?
Okunma Süresi: 2 dk

İtalyan moda dünyasının ikonlarından biri olan Giorgio Armani'nin vefatı, sadece tasarım dünyasında değil, aynı zamanda iş dünyasında da büyük yankı uyandırdı. 91 yaşında hayata veda eden Armani'nin vasiyeti, onun bıraktığı mirasın nasıl yönetileceği konusunda önemli bilgiler sunuyor. Özellikle vasiyetinde belirtilen maddeler, markanın geleceği açısından kritik öneme sahip.

Vasiyetin İçeriği ve Şirket Hisseleri

Armani'nin vasiyetinde, varislerinin ölümünden sonraki 18 ay içinde şirketin yüzde 15'lik hissesini satmaları gerektiği vurgulanıyor. Bu satışın ardından, varislerin önümüzdeki üç ila beş yıl içinde, mevcut alıcıya ek olarak şirketin yüzde 30 ila yüzde 54,9'luk bir payını daha devretmeleri bekleniyor. Bu durum, markanın yönetim yapısında önemli değişiklikler yaşanabileceğini gösteriyor.

Halka Arz ve İşbirlikleri

Vasiyette dikkat çeken bir diğer madde ise, eğer belirlenen satış gerçekleşmezse, halka arz seçeneğinin devreye alınması gerektiği ifadesi. Armani, şirketin iş birliği yaptığı diğer moda ve lüks markaların da gelecekteki satış süreçlerine dahil edilmesi gerektiğini belirtiyor. Bu, Armani markasının sadece kendi iç dinamikleri değil, aynı zamanda global moda pazarındaki konumu açısından da stratejik bir adım olarak değerlendiriliyor.

Armani'nin Mirası ve Geleceği

Giorgio Armani, 1970'lerde Sergio Galeotti ile birlikte kurduğu markanın en büyük hissedarıydı ve hayatı boyunca hem kreatif hem de idari kontrolü elinde tuttu. Çocuk sahibi olmayan tasarımcı, 12.1 milyar dolar değerindeki mirasını yeğenleri ve sağ kolu olarak bilinen isimle paylaşacağı iddia ediliyor. Şirket, 2024 yılında 2,3 milyar euro (yaklaşık 2,7 milyar dolar) gelir elde etmesine rağmen, genel sektördeki durgunluk nedeniyle kârlarında bir düşüş yaşadı.

Giorgio Armani'nin vefatından sonra markanın geleceği ve mirasın nasıl değerlendirileceği, hem moda dünyası hem de iş dünyası tarafından dikkatle takip ediliyor. Vasiyetin ortaya çıkması, bu süreçte atılacak adımların ne denli önemli olacağının bir göstergesi niteliğinde.

#Giorgio Armani
#Hisse
#Magazin
#Miras
#Moda
#Satış
#Şirket
#Vasiyet
X'in Yapay Zekası Grok'a Erişim Engeli Talebi Yeniden Gündemde
X'in Yapay Zekası Grok'a Erişim Engeli Talebi Yeniden Gündemde
#Teknoloji / 12 Eylül 2025
Odunpazarı ESOK Rally 2025 Eskişehir'de Başladı
Odunpazarı ESOK Rally 2025 Eskişehir'de Başladı
#Spor / 12 Eylül 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Magazin
Ünlü Oyuncu Ege Kökenli, Hamilelikte Yaşadığı Zorlu Süreci Gözyaşları İçinde Anlattı
Ünlü Oyuncu Ege Kökenli, Hamilelikte Yaşadığı Zorlu Süreci Gözyaşları İçinde Anlattı
Magazin
Harika Avcı'nın Yeniden Sahneye Dönüşü Dikkatleri Üzerine Topladı
Harika Avcı'nın Yeniden Sahneye Dönüşü Dikkatleri Üzerine Topladı
İBB'den Toplu Taşıma Ücretlerine Zam Talebi
İBB'den Toplu Taşıma Ücretlerine Zam Talebi
İstanbul Başakşehir'de Su Kesintisi Bilgileri
İstanbul Başakşehir'de Su Kesintisi Bilgileri
Kızılcık Şerbeti Asil Kimdir, Nereli? Hangi Dizilerde Oynadı?
Kızılcık Şerbeti Asil Kimdir, Nereli? Hangi Dizilerde Oynadı?
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu Tunceli'de
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu Tunceli'de
Apple'dan Casus Yazılımlar için Yeni Teknoloji: iPhone 17 Hacklenmesi En Zor Cihaz
Apple'dan Casus Yazılımlar için Yeni Teknoloji: iPhone 17 Hacklenmesi En Zor Cihaz
Fethiyespor, Puan Silme Cezasıyla Zor Durumda Olan Yeni Malatyaspor'u Ağırlayacak
Fethiyespor, Puan Silme Cezasıyla Zor Durumda Olan Yeni Malatyaspor'u Ağırlayacak
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft