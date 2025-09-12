Giorgio Armani'nin Vasiyeti Ortaya Çıktı: 12 Milyar Dolarlık Servete Ne Olacak?

İtalyan moda dünyasının ikonlarından biri olan Giorgio Armani'nin vefatı, sadece tasarım dünyasında değil, aynı zamanda iş dünyasında da büyük yankı uyandırdı. 91 yaşında hayata veda eden Armani'nin vasiyeti, onun bıraktığı mirasın nasıl yönetileceği konusunda önemli bilgiler sunuyor. Özellikle vasiyetinde belirtilen maddeler, markanın geleceği açısından kritik öneme sahip.

Vasiyetin İçeriği ve Şirket Hisseleri

Armani'nin vasiyetinde, varislerinin ölümünden sonraki 18 ay içinde şirketin yüzde 15'lik hissesini satmaları gerektiği vurgulanıyor. Bu satışın ardından, varislerin önümüzdeki üç ila beş yıl içinde, mevcut alıcıya ek olarak şirketin yüzde 30 ila yüzde 54,9'luk bir payını daha devretmeleri bekleniyor. Bu durum, markanın yönetim yapısında önemli değişiklikler yaşanabileceğini gösteriyor.

Halka Arz ve İşbirlikleri

Vasiyette dikkat çeken bir diğer madde ise, eğer belirlenen satış gerçekleşmezse, halka arz seçeneğinin devreye alınması gerektiği ifadesi. Armani, şirketin iş birliği yaptığı diğer moda ve lüks markaların da gelecekteki satış süreçlerine dahil edilmesi gerektiğini belirtiyor. Bu, Armani markasının sadece kendi iç dinamikleri değil, aynı zamanda global moda pazarındaki konumu açısından da stratejik bir adım olarak değerlendiriliyor.

Armani'nin Mirası ve Geleceği

Giorgio Armani, 1970'lerde Sergio Galeotti ile birlikte kurduğu markanın en büyük hissedarıydı ve hayatı boyunca hem kreatif hem de idari kontrolü elinde tuttu. Çocuk sahibi olmayan tasarımcı, 12.1 milyar dolar değerindeki mirasını yeğenleri ve sağ kolu olarak bilinen isimle paylaşacağı iddia ediliyor. Şirket, 2024 yılında 2,3 milyar euro (yaklaşık 2,7 milyar dolar) gelir elde etmesine rağmen, genel sektördeki durgunluk nedeniyle kârlarında bir düşüş yaşadı.

Giorgio Armani'nin vefatından sonra markanın geleceği ve mirasın nasıl değerlendirileceği, hem moda dünyası hem de iş dünyası tarafından dikkatle takip ediliyor. Vasiyetin ortaya çıkması, bu süreçte atılacak adımların ne denli önemli olacağının bir göstergesi niteliğinde.