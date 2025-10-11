Gelinim Mutfakta'da 10 Ekim Cuma Günü Kim Elendi ve Bilezikleri Kim Aldı?

Gündüz kuşağının popüler programlarından biri olan Gelinim Mutfakta, 10 Ekim Cuma günü yayınlanan 1690. bölümüyle izleyicilerini ekran başına kilitledi. Yarışmada gelinler ve kayınvalideleri arasındaki kıyasıya mücadele devam ederken, haftanın en yüksek puanını alan gelin ve altın bileziklerin sahibi merak konusu oldu. Programda, en düşük puanı alarak elenen gelin de dikkat çekti. Bu haberimizde, Gelinim Mutfakta'da 10 Ekim Cuma günü yaşanan gelişmeleri ve kazanan isimleri aktaracağız.

10 Ekim Cuma Günü Kim Elendi?

Gelinim Mutfakta'nın 10 Ekim Cuma günü yapılan haftalık değerlendirmesinde, kayınvalidelerden en düşük puanı alan gelin Maysa oldu. Bu sonuçla birlikte Maysa, kayınvalidesiyle birlikte yarışmaya veda etti. Yarışmanın formatı gereği, her hafta en düşük puanı alan gelin, diğer yarışmacılarla birlikte programdan ayrılmak zorunda kalıyor. Maysa'nın elenmesi, izleyiciler arasında büyük bir merakla takip edildi.

Hafta Finalinde Bilezikleri Kim Kazandı?

10 Ekim Cuma günü gerçekleştirilen haftanın finalinde, Kayınvalidelerden en yüksek puanı toplayarak 10 altın bileziğin sahibi olan gelin Hanife oldu. Hanife, gösterdiği performansla hem jüri üyelerinin hem de izleyicilerin beğenisini kazandı. Yarışmanın heyecan dolu anları, izleyiciler tarafından büyük bir ilgiyle takip edildi. Hanife'nin başarısı, yarışmanın gidişatında önemli bir dönüm noktası oldu.

Çeyrek Altını Kim Kazandı?

Yarışmanın 10 Ekim Cuma günü gerçekleştirilen bölümünde, gün birincisi olarak belirlenen gelin Hanife, çeyrek altının da sahibi oldu. Bu başarı, Hanife'nin yarışmadaki iddialı konumunu pekiştirdi. Gelinim Mutfakta programının formatı gereği, her gün yapılan puanlamalar sonucunda gün birincisi olan gelin, çeyrek altınla ödüllendiriliyor. Bu durum, yarışmacılar arasında sürekli bir rekabet ortamı yaratıyor.

Geçen Hafta Yaşanan Gelişmeler

Gelinim Mutfakta'da 29 Eylül - 3 Ekim tarihleri arasında yaşanan gelişmeler de dikkat çekti. Bu dönemde kayınvalidelerden en yüksek puanı toplayarak 10 altın bileziğin sahibi olan gelin Tuğba oldu. Ayrıca, bu süreçte kayınvalidelerden en düşük puanı alarak yarışmaya veda eden gelin ise Şevval ve kayınvalidesi Beyhan Hanım oldu. Bu durum, izleyiciler tarafından ilgiyle takip edilirken, yarışmanın dinamik yapısı bir kez daha gözler önüne serildi.

Gelinim Mutfakta'daki bu heyecan dolu anlar, izleyicilere unutulmaz bir televizyon deneyimi sunmaya devam ediyor. Programın ilerleyen bölümlerinde yarışmacıların performansları ve kayınvalidelerin değerlendirmeleri, izleyicilerin ilgisini çekmeye devam edecek.