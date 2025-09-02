Gece Magazin Dünyasında Sıcak Gelişmeler: İspanyol Model Elizabeth Mas, Aslışah Alkoçlar ve Tuba Ünsal'ı Hedef Aldı

Elizabeth Mas’ın Sosyal Medya Çıkışı ve İddiaları

İspanyol model ve tasarımcı Elizabeth Mas, sosyal medya platformlarında yaptığı çarpıcı açıklamalarla dikkatleri üzerine çekti. 2017 yılında iş insanı Caner Karaloğlu ile evlenen Mas, kızlarının doğumunun ardından zor bir boşanma süreci yaşadı. Uzun süre boyunca mahkeme mücadeleleriyle cebelleşen Mas, bu süreçte Aslışah Alkoçlar ve Tuba Ünsal'ı hedef alarak sert sözler sarf etti. Mas’ın açıklamaları, magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı.

Aslışah Alkoçlar’a Yönelik Eleştiriler

Elizabeth Mas, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda, eski yakın arkadaşı Aslışah Alkoçlar’a ağır eleştiriler yöneltti. Mas, Alkoçlar’ın boşanma sürecinde kendisine karşı olumsuz tutum sergilediğini ifade ederek, “Hayatımın en zor döneminde bana saldırdı ve mahkemede yalan ifadeler vererek kızımın velayetini kaybetmem için uğraştı” dedi. Bu sözleriyle Alkoçlar’ın annelik rolünü sorgulayan Mas, “Şimdi kendisi anne oldu ya, belki anlar; bir kadının en kırılgan anında çocuğunu elinden almaya kalkışmazsın” diyerek takipçilerini şaşırttı.

Tuba Ünsal’a Açık İthamlarda Bulundu

Öte yandan, Elizabeth Mas, Tuba Ünsal hakkında da sert ifadeler kullandı. Mas, Ünsal’ı “hamamböceği” olarak nitelendirerek, “Bu yaratık pek çok kadını incitti, ben onun ilk kurbanı değilim” ifadelerini kullandı. Mas, Ünsal’ın annelik konusundaki tutumunu eleştirerek, “Kendini yılın annesi gibi gösterip beni rezil etmeye çalıştı ama zaman kimin ne olduğunu ortaya koydu” dedi. Bu açıklamalarıyla Mas, Ünsal’ın geçmişteki eylemlerinin yanı sıra kişisel tutumlarını da hedef aldı.

Boşanma Sürecinin Ardındaki Duygular

Elizabeth Mas’ın bu açıklamaları, yalnızca kişisel bir hesaplaşma değil, aynı zamanda geçmişte yaşadığı travmaların da bir yansıması olarak değerlendiriliyor. Mas, boşanma sürecinin kendisi için ne denli zorlayıcı olduğunu vurgulayarak, “Ben hâlâ karmanın geri dönüşünü bekliyorum; aslında çoktan başladı bile” ifadelerini kullandı. Bu süreçte yaşadığı duygusal zorluklar, onun sosyal medyada bu denli cesurca konuşmasına neden olmuş olabilir.

Sonuç ve Beklentiler

Bu tür açıklamalar, magazin dünyasında sıklıkla karşılaşılmayan bir durum olsa da, Elizabeth Mas’ın yaşadığı zorlu süreç ve bu süreçteki mağduriyet hissi, takipçileri tarafından anlaşılabilir bir durum olarak görülmekte. Mas’ın açıklamaları, gelecekte Alkoçlar ve Ünsal ile arasındaki gerginliğin nasıl bir noktaya evrileceği konusunda merak uyandırıyor. Boşanma sürecinin ardından gelen bu tür açıklamalar, magazin gündeminde uzun süre etkili olmaya devam edecek gibi görünüyor.