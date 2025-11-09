Dolar
Fenerbahçe'nin Efsane Başkanı Ali Şen'in Oğlundan Üzücü Gelişmeler

Fenerbahçe'nin Efsane Başkanı Ali Şen'in Oğlundan Üzücü Gelişmeler

Fenerbahçe'nin Efsane Başkanı Ali Şen'in Oğlundan Üzücü Gelişmeler
Okunma Süresi: 2 dk

Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Şen'in oğlu Adnan Şen, geçtiğimiz günlerde beyin kanaması geçirdi. Acil müdahale gerektiren bu durum, sevenlerini derinden üzüntüye boğdu. Adnan Şen, Karayipler'de bulunduğu sırada yaşadığı bu sağlık sorunuyla ilgili olarak Miami'de operasyon geçirdi. Ancak, son gelişmeler sağlık durumu hakkında kaygıları artırdı.

Beyin Kanaması ve Ameliyat Süreci

Adnan Şen, geçtiğimiz günlerde St.Barths Adası'nda lüks bir inşaat projesinin denetimini yapmak üzere bulunduğu esnada beyin kanaması geçirdi. Hızla ambulans uçakla Miami'deki bir hastaneye sevk edilen Şen, burada başarılı bir ameliyat geçirerek durumu stabilize edildi. Ancak, ameliyat sonrası enfeksiyon kaptığı bilgisi, sağlık durumu üzerindeki endişeleri yeniden gündeme getirdi.

Sağlık Durumundaki Gelişmeler

Ünlü iş insanının sağlık durumu hakkında bilgi veren Sabah yazarı Bülent Cankurt, Adnan Şen'in Miami'deki hastanede geçirdiği süreçle ilgili detayları paylaştı. İki hafta hastanede kaldıktan sonra taburcu olan Adnan Şen, şu an Los Angeles'taki evinde ailesiyle birlikte. Ancak, sağlık sorunları devam ediyor ve Şen'in yeniden ameliyat olması bekleniyor. Bu operasyonun, kafatasındaki enfeksiyonun temizlenmesi amacıyla yapılacağı öğrenildi.

Adnan Şen'in sağlık durumu, pandeminin etkileriyle tartışmalı hale gelen sağlık sisteminin bir yansıması olarak değerlendiriliyor. Miami'nin en ünlü hastanesinde yaşanan bu olumsuz gelişme, sağlık hizmetlerinin kalitesi üzerine de soru işaretleri oluşturuyor. Şen'in hastalığı, hem aile hem de geniş bir çevresi için endişe verici bir durum olarak öne çıkıyor ve kendisine acil şifalar dileniyor.

#Ali Şen
#Adnan Şen
