Engin Altan Düzyatan ve Neslişah Alkoçlar Ailesi Dubai'ye Taşındı

Ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan, son olarak "Çöp Adam" dizisinde rol alarak dikkatleri üzerine çekti. Eşi Neslişah Alkoçlar ve çocuklarıyla birlikte Türkiye'den Dubai'ye taşınan Düzyatan ailesi, çocuklarının eğitimi için bu kararı aldıklarını açıkladı. Aile, yeni yaşamlarına Dubai'de başlamış durumda.

Dubai'ye Taşınma Kararı

Engin Altan Düzyatan, "Diriliş Ertuğrul", "Koçum Benim", "Bir Bulut Olsam" ve "Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı" gibi popüler dizilerdeki performansıyla tanınmaktadır. Uzun bir süredir çocuklarının eğitim olanaklarını değerlendiren çift, özellikle Dubai'deki okulların eğitim kalitesinden etkilenerek taşınma kararı aldı. Çocukları Emir Aras ve Alara’nın eğitimine yönelik bu adım, ailenin Dubai'de yeni bir yaşam kurmasını sağladı.

Aile Bireylerinin Etkisi

Düzyatan ve Alkoçlar, Dubai'ye taşınma fikrinin ardında, iki yıldır burada yaşayan baldızları Aslışah Demirağ ve bacanağı Kaan Demirağ'ın da etkisinin büyük olduğunu belirtiyor. Aile üyelerinin Dubai'deki yaşam deneyimleri, çiftin bu kararı almasını kolaylaştırdı. Çocuklarının eğitimine büyük önem veren çift, Dubai’deki okul sisteminin sağladığı fırsatlardan yararlanmayı hedefliyor.

İki Ülke Arasında Denge

Engin Altan Düzyatan, kariyerine Dubai'de devam ederken, Türkiye'deki projelerini de sürdürecek. Bu durum, onun hem Dubai hem de İstanbul arasında mekik dokumasına olanak tanıyacak. Düzyatan, hem yurtdışında hem de yurtiçinde aktif bir kariyer yürütmeyi planlıyor. Bu geçişin, hem ailesinin hem de kariyerinin gelişimine olumlu katkılar sağlaması bekleniyor.

Düzyatan ailesinin Dubai'de yeni bir yaşam kurma süreci, eğitim odaklı bir tercih olarak öne çıkıyor. Aile, yeni şehirlerindeki hayatlarına uyum sağlarken, kültürel farklılıkların üstesinden gelmeyi umuyor. Engin Altan Düzyatan'ın kariyer yolculuğu ve ailenin bu yeni dönemi, medya ve hayranları tarafından yakından takip edilecektir.