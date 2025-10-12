Dolar
Dizide Güçlü, Gerçekte Dolu Dolu Bir Kariyer! Asya’ya Hayat Veren Hilal Altınbilek Kimdir?

Sahtekarlar dizisinde Asya karakterine hayat veren Hilal Altınbilek, gerçek hayatında da güçlü kariyeri ve başarılı projeleriyle öne çıkıyor.

Yayınlanma
14
Okunma Süresi: 2 dk

Yeni sezonda izleyicisiyle buluşan “Sahtekarlar” dizisinin dikkat çeken karakterlerinden biri Asya oldu. Zekâsı, kararlılığı ve kırılganlığı bir arada taşıyan bu güçlü karaktere hayat veren oyuncu ise ekranların sevilen ismi: Hilal Altınbilek.

Ay Yapım imzalı dizide, sistemin açıklarını zekice kullanan ve hayat mücadelesiyle izleyiciye ilham veren Asya rolü, Altınbilek’in kariyerindeki bir başka dönüm noktası olarak öne çıkıyor. Ancak Asya sadece kurgu dünyasında değil, Hilal Altınbilek de gerçek hayatta başarılarla dolu bir kariyerin sahibi.

Hilal Altınbilek Kimdir?

Doğum Tarihi: 11 Şubat 1991

Doğum Yeri: İzmir

Yaşı: 34 (2025 itibarıyla)

Köken: Anne tarafından Kosova göçmeni

Eğitim: Müjdat Gezen Sanat Merkezi – Oyunculuk eğitimi

Lise yıllarında modellik yapmaya başlayan Altınbilek, ardından rotasını tamamen oyunculuğa çevirdi. İlk çıkışını 2011’de “Derin Sular” dizisiyle yaptı. Geniş kitlelerce tanınması ise “Karagül” dizisindeki Özlem karakteriyle oldu. Asıl yıldızını parlatan proje ise “Bir Zamanlar Çukurova” oldu.

Öne Çıkan Projeleri

Bir Zamanlar Çukurova (2018–2022) – Züleyha

Karagül (2013–2016) – Özlem

Hayatımın Aşkı, Şahane Hayatım, Sahtekarlar

Çocuklar Sana Emanet (Sinema)

Sahtekarlar’da Asya Rolüyle Göz Dolduruyor

“Bu hikâyede herkes sahtekar” mottosuyla ekrana gelen dizide Altınbilek, Asya karakteriyle hem zekâsını hem duygusallığını yansıtıyor. Asya, sadece kendini değil, sisteme karşı mücadele eden tüm kadınları temsil ediyor.

Hilal Altınbilek, Burak Deniz ve Haluk Bilginer gibi güçlü isimlerle aynı projede yer alarak ekranlarda bir kez daha fark yaratıyor.

