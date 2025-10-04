Diddy'nin Seks Ticareti Davasında Karar Açıklandı

ABD'de federal yargıç Arun Subramanian, ünlü rapçi Sean Combs, bilinen adıyla Diddy hakkında, cinsel içerikli suçlamalara ilişkin kararını verdi. Diddy, 'kadınları seks ticareti amacıyla eyaletler arası taşıma' suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılırken, aynı zamanda 500 bin dolar tazminat ödemeye mahkûm edildi. Halihazırda bir yıldır tutuklu bulunan rapçinin avukatları, karara itiraz etme niyetinde olduklarını bildirdi.

Ceza ve İtiraz Süreci

Yargıç Subramanian, Diddy'nin cezasını açıklarken, rapçinin cezasında indirim olasılığının bulunduğunu da belirtti. Diddy'nin avukatları, müvekkillerinin hapiste geçirdiği süreyi göz önünde bulundurarak, 'derhal salıverilmesi' talebinde bulundular. Savcılar ise, Diddy'nin geçmişteki şiddet olaylarını gerekçe göstererek 11 yıl hapis cezası istemişti.

Suçlamaların Arka Planı

Diddy, 16 Eylül 2024 tarihinde seks ticareti, zorla çalıştırma, adam kaçırma, alıkoyma, kundaklama, uyuşturucu bulundurma, rüşvet ve adaleti engelleme gibi ağır suçlamalarla gözaltına alınmıştı. Mahkeme belgelerinde, Combs'un 'Freak Offs' adı verilen ve bazen günlerce süren partiler düzenlediği, bu etkinliklerde katılımcıları cinsel ilişkiye zorlamak için tehditlerde bulunduğu ifade edildi. Ayrıca, mağdurlara kariyerlerini kontrol etmekle tehdit ettiği ve sessiz kalmaları için rüşvet teklif ettiği bilgileri de iddianamede yer aldı.

Suçlamaları Reddetti

Sean Combs, Manhattan'da yapılan duruşmada hakkındaki tüm suçlamaları reddetti. 'Zorla seks ticareti' ve 'şantaj' suçlamalarından aklanan Diddy'nin, ömür boyu hapis cezası alma olasılığı ise bu kararla birlikte ortadan kalkmış oldu. Diddy'nin davası, yüksek profilli bir ceza davası olarak dikkat çekmeye devam ederken, rapçinin geleceği ve kariyeri üzerindeki etkileri merakla bekleniyor.