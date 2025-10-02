Dolar
41,6212 %0,23
Euro
48,7467 %0,44
Gram Altın
5.178,09 % 0,23
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Magazin Devrilen Ağacın Altında Kalan İbrahim Yıldız İçin Yeni Gelişmeler

Devrilen Ağacın Altında Kalan İbrahim Yıldız İçin Yeni Gelişmeler

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Devrilen Ağacın Altında Kalan İbrahim Yıldız İçin Yeni Gelişmeler
Okunma Süresi: 2 dk

İstanbul Kartal'da 15 Ağustos Cuma günü etkili olan şiddetli rüzgar, ünlü oyuncu İbrahim Yıldız'ın hayatını tehlikeye atan bir olayın yaşanmasına neden oldu. Duy Beni ve Muhteşem Yüzyıl Kösem gibi popüler dizilerde rol alan 46 yaşındaki Yıldız, devrilen bir ağacın altında kalarak ağır yaralandı. Olayın ardından hızla bölgeye intikal eden polis ve sağlık ekipleri, Yıldız'ı kurtarma çalışmalarına başladı.

Ağacın altından çıkarılan İbrahim Yıldız'a ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Sağlık durumu kritik olan Yıldız, daha sonra Pendik'teki Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek yoğun bakımda tedavi altına alındı. 46 gündür komada yaşam mücadelesi veren oyuncunun, yoğun bakımda uyutularak tedavi süreçlerinin devam ettiği bilgisi edinildi.

Ablasından Sağlık Durumu Hakkında Açıklama

İbrahim Yıldız’ın ablası, kardeşinin sağlık durumu hakkında önemli bilgiler verdi. Ablası, Yıldız’ın arkadaşlarının ve oyuncu dostlarının kendisiyle ilgilendiğini belirterek, bu süreçte desteklerini esirgemediklerini vurguladı. Ayrıca, abla Yıldız, sevenlerinden dua etmelerini istedi. Yoğun bakım sürecinin zorlu geçtiğini ifade eden abla, kardeşinin iyileşmesi için umut dolu bir bekleyiş içinde olduklarını dile getirdi.

Olayın ardından İbrahim Yıldız'ın sağlık durumu ve tedavi süreci, hayranları ve medya tarafından yakından takip ediliyor. Güçlü bir destek ağı oluşturan oyuncunun dostları, sosyal medya üzerinden de Yıldız’a olan sevgilerini ve desteklerini iletmeye devam ediyor. Ünlü oyuncunun durumu, hem sevenleri hem de oyuncu camiasında büyük bir merakla izleniyor.

#İbrahim Yıldız
Instagram Bizi Dinliyor mu? Adam Mosseri Açıklamalarda Bulundu
Instagram Bizi Dinliyor mu? Adam Mosseri Açıklamalarda Bulundu
#Teknoloji / 02 Ekim 2025
Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat'ın Kırığı Tespit Edildi
Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat'ın Kırığı Tespit Edildi
#Spor / 02 Ekim 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Magazin
İpek Filiz Yazıcı ve Ufuk Beydemir Boşanma Kararı Aldı
İpek Filiz Yazıcı ve Ufuk Beydemir Boşanma Kararı Aldı
Magazin
Sahipsizler’in Duygu’su Nilsu Yılmaz kimdir? İşte biyografisi
Sahipsizler’in Duygu’su Nilsu Yılmaz kimdir? İşte biyografisi
Tüketiciyi Yanıltan Tanıtımlar İçin 9 Ayda 189 Milyon Lira Ceza Kesildi
Tüketiciyi Yanıltan Tanıtımlar İçin 9 Ayda 189 Milyon Lira Ceza Kesildi
Türkiye, Alıkonulan Vatandaşları İçin Devrede
Türkiye, Alıkonulan Vatandaşları İçin Devrede
Açık Lise Sınavları Ne Zaman? AÖL 1. Dönem Yeni Kayıt ve Kayıt Yenileme Son Başvuru Günü
Açık Lise Sınavları Ne Zaman? AÖL 1. Dönem Yeni Kayıt ve Kayıt Yenileme Son Başvuru Günü
Antalya'da Yaya Geçidinde Ölümle Sonuçlanan Kaza: Sürücüye Para Cezası Verildi
Antalya'da Yaya Geçidinde Ölümle Sonuçlanan Kaza: Sürücüye Para Cezası Verildi
İstanbul'da TOKİ Kiralık Daireler: Şartlar ve Fiyatlar
İstanbul'da TOKİ Kiralık Daireler: Şartlar ve Fiyatlar
10 Yaşındaki Hasret'in Arkadaş Sayısı 32'ye Çıktı
10 Yaşındaki Hasret'in Arkadaş Sayısı 32'ye Çıktı
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft