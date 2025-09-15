Dolar
Denizli'de Düğün Töreninde Rengarenk Anlar

Denizli'nin Güney ilçesinde gerçekleştirilen düğün töreni, renkli ve eğlenceli anlara ev sahipliği yaptı. Düğünün gelin alma kısmının ardından, damadın arkadaşları geleneğe uygun olarak eğlenceli bir etkinlik düzenleyerek hem katılımcılara hem de izleyicilere keyifli anlar yaşattı.

Damat ve Arkadaşlarının Eğlenceli Geleneği

Gelin alma töreninin ardından, damat Mert Fidan’ın arkadaşları, damada eğlenceli bir sürpriz hazırladı. Damat, gelinle birlikte oğlan evine doğru ilerlerken, arkadaşları tarafından geleneksel bir uygulama olarak üzerine basma pantolon giymeye zorlandı. Bu sırada, evin önünde yer alan bir kepçeyi yağlaması için damata gres pompası verildi. Damat, arkadaşlarının isteğini yerine getirerek, her gün yaptığı işini bu sefer mutlu bir gününde gerçekleştirdi.

Unutulmaz Anlar ve Hatıralar

Mert Fidan ve eşi Şermin, düğünleri boyunca yakınlarıyla birlikte eğlenceli vakit geçirdi. Düğün töreninde ortaya çıkan eğlenceli ve renkli görüntüler, katılımcılar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi. Bu anlar, düğün sonrası anı olarak saklanacak ve uzun yıllar hatırlanacak eğlenceli birer hatıra olarak kalacak.

Denizli'nin Güney ilçesindeki bu düğün, geleneksel eğlencelerin modern yaşamla harmanlanarak nasıl keyifli anlar oluşturduğuna bir örnek teşkil etti. Düğün sahibi çiftin mutluluğu ve konukların neşesi, tören boyunca dikkat çekti. Bu tür etkinlikler, toplumsal değerlerin ve geleneklerin genç nesillere aktarılmasında önemli bir rol oynamaktadır.

#Denizli
#Güney
#Magazin
