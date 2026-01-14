Buse Terim, Yeni Aşkını Sosyal Medyada Duyurdu

Dolar
Fatih Terim ve Fulya Terim’in kızı Buse Terim, boşanmasının ardından özel hayatıyla yeniden gündeme geldi. Uzun bir süre yeni bir ilişki yaşadığına dair iddialar dolaşırken, Terim, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile bu durumu resmileştirdi. Paylaştığı romantik fotoğrafla takipçilerinin dikkatini çeken Buse Terim, yeni aşkını açıkça ilan etti.

Buse Terim’in Evlilik Süreci ve Boşanması

Buse Terim, 2014 yılında iş insanı Volkan Bahçekapılı ile görkemli bir düğünle evlenmişti. Çiftin, evlilikleri süresince iki çocukları oldu; ilk çocukları Nil, 2016 yılında dünyaya gelirken, ikinci kızları Naz ise 2018'de doğdu. Ancak, 10 yıllık evlilikleri, anlaşmalı olarak sona erdi. Boşanma sürecinin ardından, çiftin sosyal medya üzerinden birbirlerini takip etmeyi bırakmaları, ayrılık iddialarını güçlendiren bir gelişme olmuştu. Sonrasında, ilişkilerine bir şans daha verdikleri konuşulsa da, kısa süre içerisinde tek celsede resmi olarak boşandılar.

Ayrılık Sonrası İfadeleri

Buse Terim, boşanma sonrası yaptığı açıklamalarda, ayrılık kararına dair dikkat çekici ifadeler kullandı. Evliliğin yanı sıra boşanmanın da yaşamın doğal bir parçası olduğunu belirten Terim, çocukları sayesinde her zaman iletişim halinde olacaklarını vurguladı. Bu açıklamalar, hem takipçileri hem de medya tarafından ilgiyle karşılandı.

Yeni İlişkinin Duyurulması

35 yaşındaki Buse Terim, yakın zamanda sosyal medya üzerinden sürpriz bir paylaşım yaparak yeni ilişkisini duyurdu. Paylaştığı karede, sevgilisinin hesabını etiketlememesi takipçilerinin dikkatinden kaçmadı ve "kim?" sorusu sosyal medyada gündem olmaya başladı. Buse Terim, yeni ilişkisini gözlerden uzak yaşamayı tercih ederken, son olarak Kapadokya tatiline çıktı ve burada sevgilisiyle birlikte bir fotoğraf paylaştı. Bu paylaşımında, "Biz" notunu düşen Terim, beyaz kalp emojisi de ekleyerek aşkını simgeledi.

Sosyal Medya Üzerindeki Etkisi

Buse Terim’in yeni ilişkisini duyurduğu paylaşım, sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi gördü. Takipçileri, ünlü isme yorum ve beğenilerle destek verirken, bu ilişki magazin gündeminde en çok konuşulan konular arasına girdi. Buse Terim’in sevgilisinin Instagram hesabının "batuson" olduğu da bu paylaşım ile birlikte ortaya çıktı. Bu durum, hem takipçilerinin merakını arttırdı hem de yeni bir aşk hikayesinin kapılarını araladı.

