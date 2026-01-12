Dolar
Behzat Ç. ve Teşkilat'ın Usta Oyuncusu Koray Ergun Hayatını Kaybetti

Behzat Ç. ve Teşkilat’ın Usta Oyuncusu Koray Ergun Hayatını Kaybetti
Türk tiyatrosu ve televizyon dünyasında önemli bir yer edinmiş olan Koray Ergun, 68 yaşında hayata veda etti. Behzat Ç. ve Teşkilat gibi popüler yapımlarda izleyiciyle buluşan usta oyuncunun vefatı, sanat camiasında derin bir üzüntüye neden oldu. Geçtiğimiz yıl beyninde tümör tespit edilen Ergun'un sağlık durumu, sanatseverler tarafından yakından takip ediliyordu.

Sanat Dünyasında Derin Bir Kaybın Yaşanması

Ergun’un ölümünü ilk olarak yazar ve oyuncu Yekta Kopan sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Kopan, "Koray Ergun vefat etmiş. Yılların tiyatro emekçisine veda vakti" ifadeleriyle üzüntüsünü dile getirdi. Ardından sanatçının çocukları da acı haberi kamuoyuyla paylaşarak, "Babamızı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Mekânı cennet olsun" mesajını yayımladı. Bu paylaşımlar, sanat dünyasının ne denli büyük bir kayıp yaşadığını gözler önüne serdi.

Sağlık Sorunları ve Tedavi Süreci

Koray Ergun, 2022 yılının şubat ayında sağ elinde yaşadığı güç kaybı nedeniyle hastaneye başvurdu. Yapılan tetkikler sonucunda beyninde yaklaşık 3 santimetrelik bir tümör tespit edildi. 6 Şubat 2025 tarihinde yapılan yaklaşık 5 saat süren mikrocerrahi operasyonla tümör alındı. Ancak, sağlık sorunları nedeniyle Ankara Ekin Tiyatrosu’nda sahnelenen “Memleketin Kısmeti” adlı oyuna ara vermek zorunda kaldı. Tedavi süreci boyunca sevenleri ve sanatseverler, Ergun için dua etti ve iyileşmesini bekledi.

Usta sanatçının vefatı, yalnızca ailesi değil, aynı zamanda sanat camiası ve izleyicileri için de büyük bir kayıp olarak değerlendiriliyor. Ergun'un unutulmaz performansları ve sahnedeki etkileyici duruşu, onu Türk tiyatrosunun önemli figürlerinden biri haline getirmişti. Sanatçının anısı, eserleriyle ve hatıralarıyla yaşamaya devam edecek.

