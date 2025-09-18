Dolar
Bade İşçil'in Eski Eşi Malkoç Süalp Tek Celsede Boşandı

Yayınlanma
14
Sosyetenin tanınan isimlerinden Malkoç Süalp, ikinci evliliğinde beklediği mutluluğu bulamamış gibi görünüyor. İç mimar ve fotoğraf sanatçısı Simin Erbel ile gerçekleştirdiği sade bir nikah töreninin ardından çift, evliliklerini kısa bir süre içinde sonlandırdı. İlişkileri, sessiz bir şekilde tek celsede gerçekleşen boşanma ile noktalandı.

Geçmişteki İlişkileri ve Boşanma Süreci

Malkoç Süalp, 2016 yılında ünlü oyuncu Bade İşçil'den ayrılarak gündeme gelmişti. İlişkisinin ardından Süalp, bir dönem aşk yaşadığı Güllü Aybar ve sonrasında Melis Çiftçi ile anılmıştı. Son olarak, Alara Koçibey'in kuzeni olan Simin Erbel ile flört eden Süalp, bu ilişkiyi evlilikle taçlandırmaya karar vermişti. Ancak, çiftin evliliği, yapılan açıklamalara göre, beklenenden çok daha kısa sürdü.

Boşanmanın Detayları

Boşanma süreci, Malkoç Süalp ve Simin Erbel arasında anlaşmalı bir şekilde gerçekleşti. Evliliğin sona ermesi, iki taraf için de beklenmedik bir durum olarak değerlendirildi. Evliliklerinin her iki taraf için de zorlayıcı olduğu anlaşılıyor. Sosyete dünyasında bu ayrılık, dikkat çeken bir gelişme olarak öne çıkıyor.

Sosyete Dünyasında Yankıları

Bu hızlı boşanma, sosyete çevrelerinde çeşitli spekülasyonlara yol açtı. Malkoç Süalp'in, daha önceki ilişkilerinde de benzer sorunlar yaşadığı biliniyor. Ancak bu kez, evliliğin kısa sürmesi, Süalp'in özel hayatında bir dönüm noktası olarak yorumlanıyor. Çiftin boşanma kararı, sosyal medyada da geniş yankı buldu ve birçok takipçi, bu durumu şaşkınlıkla karşıladı.

Sonuç olarak, Malkoç Süalp ve Simin Erbel'in boşanması, sosyete dünyasında ses getiren bir olay olarak kaydedildi. Her iki tarafın da gelecekteki ilişkilerinde daha fazla mutluluk bulması dileğiyle, bu ayrılık yeni bir sayfanın açılması anlamına gelebilir.

