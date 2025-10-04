Dolar
Aynadaki Yabancı'nın Barışı: Caner Topçu Kimdir, Nereli ve Kaç Yaşında?



Yayınlanma
14

Okunma Süresi: 2 dk

ATV’nin yeni dizisi "Aynadaki Yabancı", izleyicilerin ilgisini çekerken, dizinin başrol oyuncusu Caner Topçu da günün en çok merak edilen isimleri arasında yer alıyor. Topçu, dizide Barış karakterine hayat vermekte olup, Onur Tuna ve Simay Barlas ile birlikte başrolü paylaşmaktadır. Eda Teksöz’ün yönetmenliğini üstlendiği bu yapım, Karaaslan ailesinin gelini Azra'nın içsel yolculuğunu ve yaşadığı zorlukları konu alıyor.

Caner Topçu'nun Biyografisi

Caner Topçu, 25 Haziran 1997 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. İlköğrenim ve ortaöğrenimini İstanbul’da tamamladıktan sonra, oyunculuk yeteneğini keşfederek bu alanda eğitim almaya karar verdi. Harun Özer Tiyatro Eğitimi ve Fulya Filazi Oyunculuk Eğitimi ile yeteneklerini geliştiren Topçu, kariyerine tiyatro sahnelerinde başladı. Beyaz Cehennem, Dikkat İnternet Var, Sarıkamış gibi birçok tiyatro oyununda sahne aldı.

Sinema ve Dizi Kariyeri

Caner Topçu, 2015 yılında "Bilinçsizler" adlı sinema filminde Recep karakteri ile ilk kez kameralar karşısına geçti. Daha sonra, 2019 yılında "Nöbet" dizisinde Caner karakteri ile izleyiciyle buluştu. 2021-2022 yılları arasında "Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı" dizisinde İlyas Reis karakterini canlandırdı. 2022 yılında "Duy Beni" dizisinde Kanat Günay karakteri ile dikkat çekti. 2023'te "Dönence" dizisinde Özgür karakteriyle yer aldı ve 2024 yılında "Şahane Hayatım" dizisinde Demir olarak izleyici karşısına çıkmayı planlıyor.

Aynadaki Yabancı Dizisinin Konusu

"Aynadaki Yabancı", estetik operasyon sonrası beklenmedik bir komplikasyon yaşayan Azra'nın hikayesini ele alıyor. Azra, geçirdiği bu operasyon sonrasında hafızasının bir bölümünü kaybeder ve yüzünü neden değiştirdiğini hatırlamaz. Kendi içindeki boşlukla yüzleşirken, Emirhan adında bir adam karısını bulabilmek için her kapıyı çalmaktadır. Ancak Emirhan, Azra'nın artık eski Azra olmadığını bilmemektedir; Azra, yeni bir hayat kuran Defne'dir. Bu karmaşık durum, izleyicilere aşk, imkansızlık ve geçmişin yükleriyle dolu bir hikaye sunmaktadır.

Dizinin oyuncu kadrosunda Onur Tuna, Simay Barlas, Caner Topçu gibi isimlerin yanı sıra Asuman Dabak, Kerem Arslanoğlu, Nazlı Senem Ünal, Emre Taşkıran ve diğer birçok yetenekli oyuncu yer alıyor. "Aynadaki Yabancı", izleyicilere sürükleyici bir dizi deneyimi sunmayı amaçlıyor.

