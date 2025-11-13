Dolar
14
14
Adele’den Büyük Adım: Oyunculuk Yapacak!
Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Adele, müzik kariyerinin yanı sıra oyunculuk alanında da kendini denemeye hazırlanıyor. 16 Grammy ödülü sahibi sanatçı, Tom Ford’un yönetmenliğini üstlendiği “Cry to Heaven” filmiyle ilk oyunculuk deneyimini yaşayacak. 2026 sonbaharında vizyona girmesi planlanan film, zengin bir kadroya sahip olmasıyla dikkat çekiyor.

Film Hakkında Detaylar

Adele’in yer alacağı “Cry to Heaven” filmi, ünlü moda tasarımcısı Tom Ford tarafından yönetiliyor. Ford, hem senarist hem de yapımcı olarak da projede görev alacak. Film, Anne Rice’ın 1982 yılında yayımlanan kitabından uyarlanıyor ve Venedikli bir soylu ile bir opera sanatçısının hayatlarının beklenmedik bir şekilde kesişmesini konu alıyor. Proje şu anda Roma ve Londra’da ön prodüksiyon aşamasında yer alıyor ve çekimlerin Ocak ayı başında başlaması planlanıyor.

Yıldızlarla Dolu Kadro

“Cry to Heaven” filminin kadrosu oldukça dikkat çekici. Adele’in yanı sıra Nicholas Hoult, Aaron Taylor-Johnson, Ciaran Hinds, George MacKay, Mark Strong, Colin Firth, Paul Bettany ve Thandiwe Newton gibi ünlü isimler de filmde rol alacak. Bu geniş ve yetenekli oyuncu kadrosu, film konusunda büyük bir beklenti oluşturuyor.

Adele’in Oyunculuk Hakkındaki Düşünceleri

Adele, oyunculuk kariyerine adım atma arzusunu iki yıl önce bir röportajda dile getirmişti. O dönem, “Yapmak istediğim bir film var ama filmin çekileceği adam henüz senaryoyu yazmaya zihinsel olarak hazır değil” diyerek, projeye karşı duyduğu hassasiyeti vurgulamıştı. “İstediğim tek rol bu. Çünkü bence bu rolü başarabilirim. Gerçekten, gerçekten, gerçekten çok iyi oynarım” şeklindeki ifadeleri, onun oyunculuk konusundaki kararlılığını gösteriyor.

Adele, sürekli olarak oyunculuk teklifleri aldığını belirtmiş, ancak çoğunluğunun şarkıcıların biyografileri veya kendi şarkı söyleyeceği projeler olduğunu ifade etmiştir. “Kendim olarak şarkı söylememi isterler mi? O zaman kulağa benim gibi gelir, onlar gibi gelmez. Bu yüzden yapmazdım” diyerek, kendine has bir projede yer almanın önemine dikkat çekmiştir. Ayrıca, 2024 yazında sahneye bir süre ara vereceğini de açıklamıştır.

