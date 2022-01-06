Gençlik günlerinize dönmek istermisiniz?. 1973'lü yıllardaki gençlik yapısı, ilişkileri ve heyecanlarını günümüze taşıyan Licorice Pizza tam size göre bir film
Alana Kane ve Gary Valentine'in 1973'te San Fernando Vadisi'nde büyüdükleri, koşuşturdukları ve aşık oldukları bir hikaye. Paul Thomas Anderson'ın yazıp yönettiği film, ilk aşkın tehlikeli seyrinin izini sürüyor.
Yazan ve Yöneten: Paul Thomas Anderson, Adam Somner
Yapımcılar Sara Murphy, Paul Thomas Anderson, Adam Somner
İdari Yapımcılar Joanne Sellar, Daniel Lupi, Susan McNamarı, Aaron L.Gilbet, Jason Cloth
Oyuncular: Alana Haim, Cooper Hoffman, Sean Penn, Tom Waits, Bradley Cooper, Benny Safdie
Türk: Komedi_Dram