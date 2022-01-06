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Licorice Pizza
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Magazin - - Editör: M. İlker ALPKAYA

Licorice Pizza

Gençlik günlerinize dönmek istermisiniz?. 1973'lü yıllardaki gençlik yapısı, ilişkileri ve heyecanlarını günümüze taşıyan Licorice Pizza tam size göre bir film.

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Gençlik günlerinize dönmek istermisiniz?. 1973'lü yıllardaki gençlik yapısı, ilişkileri ve heyecanlarını günümüze taşıyan Licorice Pizza tam size göre bir film

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Alana Kane ve Gary Valentine'in 1973'te San Fernando Vadisi'nde büyüdükleri, koşuşturdukları ve aşık oldukları bir hikaye. Paul Thomas Anderson'ın yazıp yönettiği film, ilk aşkın tehlikeli seyrinin izini sürüyor. 

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Yazan ve Yöneten: Paul Thomas Anderson, Adam Somner

Yapımcılar Sara Murphy, Paul Thomas Anderson, Adam Somner

İdari Yapımcılar Joanne Sellar, Daniel Lupi, Susan McNamarı, Aaron L.Gilbet, Jason Cloth

Oyuncular: Alana Haim, Cooper Hoffman, Sean Penn, Tom Waits, Bradley Cooper, Benny Safdie 

Türk: Komedi_Dram

 

 


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