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Libya teskeresi Meclis'e
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Gündem - - Editör: Tuğçe Gürel

Libya teskeresi Meclis'e

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya'ya asker gönderme tartışmalarıyla ilgili olarak, 'Meclis açılır açılmaz inşallah yapacağımız ilk iş Libya'ya asker gönderme tezkeresini getireceğiz' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya'ya asker gönderme tartışmalarıyla ilgili olarak, "Meclis açılır açılmaz inşallah yapacağımız ilk iş Libya'ya asker gönderme tezkeresini getireceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında konuşuyor. Burada önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, son günlerde Türkiye'de tartışma konusu olan Libya'ya asker gönderilip gönderilmeyeceği konusunda yeni bir açıklama yaptı. Erdoğan, "Meclis açılır açılmaz inşallah yapacağımız ilk iş Libya'ya asker gönderme tezkeresini getireceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

"Suriye'de kurulmak istenen terör koridoru tuzağını bozduk. Bu süreçte bölgede müzakere yürüttüğümüz ülkelerin bize verdikleri sözler vardı. Terör örgütü üyelerinin güvenli bölge dışına çıkarılması taahhütlerin yerine getirilmediğini görüyoruz. Türkiye olarak inşa etmeyi planladığımız yerleşim alanlarına başlamak için güvenliği ve huzuru sağlamak gerekiyor. Türkiye olarak bunun için gereken adımları atmakta kararlıyız.

İdlib'de rejimin saldırıları kalıcı barışı mümkün kılmıyor. Bu saldırılardan kaçan yüz bine yakın kişi sınırımıza doğru harekete geçti. Biz yeni bir sığınmacı dalgasına tahammülümüz olmadığını söyledik. Ortaya çıkan sonuçların bedelini herkes ödeyecektir dedik. Avrupa ülkelerinin de elinin taşın altına koyması gerekiyor.


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