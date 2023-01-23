Levent Üzümcü'nün Şehir Tiyatrolarına Dönüşü Muhteşem Oldu

Şehir Tiyatrolarından siyasi baskılar sonucu zorla uzaklaştırılan Levent Üzümcü Rüstemoğlu Cemal'in tuhaf hikayesi oyunuyla geri döndü. Tek kişilik bir ordu gibi 75 dakika ve tek perdelik oyunu soluksuz götüren usta sanatçı, üstün oyunculuk tekniği ve kabiliyetiyle ayakta alkışlandı.

Konusu Osmanlı'nın terketmek zorunda kaldığı Girit adasında başlayıp, İstanbulda devam eden, sürgüne yollanan Demirci ustası Rüstem ve onun şanını yürüten oğlu Cemal'in hikayesi...Giritte demircilik yaparken, kanun tanımaz ve despotluk yapan bir eşkiya parçası yüzünden yaşadığı topraklardan sürgün edilen ama geldiği yeri asla unutmayan Rüstemin ve oğlunun hikayesi..

Oyunun yazarı Cengiz Toraman bu eseri o kadar güzel ve ustalıkla yazmış ve yönetmişki onun kaleme aldığı kendi eserini yine kendi yorumundan sizlere aktarıyoruz:

"Bir oyun kendini anlatır, anlatmalıdır.

Seyirci ile oyuncunun buluştuğu o eşsiz an ikibinbeşyüz yıllak bir gelenekle tılsımlanır, efsunlanır.

İşte o zaman yeni bir dünyanın kapıları aralanır ve insan insana, can cana bir buluşma kıvılcımlanır.

Anlatılan her hikaye gibi tiyatroda döngü çemberinitamamlayıp kendi kuytusunda yeni buluşmaları bekler.

Rüstemoğlu Cemal'in Tuhaf Hikayesi oyununun hen yazarı hem de yönetmeni olarak, yani sözünü hem ak kağıt üzerinde hem de sahnede söylemiş biri olarak, siz değerli seyircillerimize oyunla ilgili önemli gördüğüm iki noktayı vurgulamak istiyorum.

Birincisi Rüstemoğlu Cemal'in Tuhaf Hikayesi oyununun, oyunculuk açısından, yazdığım en zor metinlerden biri olduğudur. Çünkü sahne üzerinde 'Anlatmak' ve 'olmak' denklemi içinde saf bir tiyatro deneyimine varmak her babayiğidin harcı değildir.

Seyirci ile kurulan dolaysız, içten güler yüzlü iletişin şenlikli bir deneyime, doyurucu, inandırıcı bir yaşantıya evrilmesi ancak yetenekli sanatçıların ve işinin ustası bir teknik ekibin ortak çalışmasına bağlıdır. Bu oyunla birlikte siz değerli seyircilerimiz, can dostum Levent Üzümcü ile yıllar sonra yeniden İstanbul Şehir Tiyatroları sahnesinde buluşacaksınız. "

Tek perdelik ancak son derece renkli bir oyun olan Rüstemoğlu Cemal'in tuhaf hikayesinin arka planında müzikleri ve esprileri ile oyuna destek olan güzel bir ekip bulunuyor.

Zaman zaman oyuna dış ses olarak katkı koyan ekipten Esen Koçer oyunun bazı sahnelerinde beliriyor. Güzel bir yardımcı oyunu olarak Levent Üzümcü'nün yanıbaşında yer alan sanatçının anne, eş ve sevgili karakterlerini canlandırması tek kişilik oyuna ayrı bir lezzet katıyor.