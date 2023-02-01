Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Tarafsız ve Doğru Haberin Adresi

FLAŞ HABER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri ANASAYFASPORGÜNDEMPOLİTİKADÜNYATEKNOLOJİEKONOMİEĞİTİMMAGAZİNYAŞAMSAĞLIK
Kulübeye Tıklat
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Magazin - - Editör: M. İlker ALPKAYA

Kulübeye Tıklat


Kulübeye Tıklat

Genç bir kız ve ebeveynleri ücra bir kulübede tatil yaparken dört, silahlı yabancı tarafından rehin alınırlar ve ailenin kıyameti engellemek için akıl almaz seçim yapmasını isterler. Dış dünyaya erişimleri sınırlı olan ailenin her şeyi kaybetmeden önce neye inandıklarına karar vermeleri gerekmektedir.
OYNAYANLAR

 


DAVID BAUTISTA

JONATHAN GROFF

BEN ALDRIDGE

NIKKI AMUKA-BIRD

KRISTEN CUI

ABBY QUINN

ve RUPERT GRINT

İdari Yapımcı

STEVEN SCHNEIDER

CHRISTOS V. KONSTANTAKOPOULOS

ASHLEY FOX

Yapımcılar

M. NIGHT SHYAMALAN

MARC BIENSTOCK

ASHWIN RAJAN

Uyarlanan “The Cabin at the End of the World” kitabının yazarı

PAUL TREMBLAY

Senayo Yazarı

M. NIGHT SHYAMALAN AND

STEVE DESMOND & MICHAEL SHERMAN

Yönetmen

M. NIGHT SHYAMALAN


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Kulübeye Tıklat
Bir İrlanda Klasiği 'The Banshees of İnisherin'
Tamamla Bizi Ey Aşk
11 Ödüllü 'Ağaçlar Ayakta Ölür' Turneye Çıkıyor
Cennetten Gelen Çocuk
Antik Mısır'dan Günümüze Bir Aksiyon Animasyon Filmi 'MUMYALAR'
Nazım Hikmet Çocuklarla Buluşuyor
Eyüpsultan'da Günde 3 Bin Kişi'ye Yemek
Madalyon İstanbul'a Dönüyor
-
Çok Okunanlar
Bir zevk ve ihtişam filmi BABİL
Bir zevk ve ihtişam filmi BABİL
Levent Üzümcü'nün Şehir Tiyatrolarına Dönüşü Muhteşem Oldu
Levent Üzümcü'nün Şehir Tiyatrolarına Dönüşü Muhteşem Oldu
Bir Zevk Ve İhtişam Filmi : BABİL
Bir Zevk Ve İhtişam Filmi : BABİL
Maltepeli çocukları tiyatro dolu bir yarıyıl tatili bekliyor
Maltepeli çocukları tiyatro dolu bir yarıyıl tatili bekliyor
Erdoğan erken seçim tarihini netleştirdi
Erdoğan erken seçim tarihini netleştirdi
Gökyüzünde Can Pazarı 'UÇAK'
Gökyüzünde Can Pazarı 'UÇAK'
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Huysuz Virjin'in filmi için düğmeye basıldı
Huysuz Virjin'in filmi için düğmeye basıldı
Saunada hayatını kaybeden iş kadını ebediyete uğurlandı
Saunada hayatını kaybeden iş kadını ebediyete uğurlandı
Çorum'un tek kadın halk otobüsü şoförü görevine başladı
Çorum'un tek kadın halk otobüsü şoförü görevine başladı
Yargıtay'dan emsal karar: Gelinlikler iade edilebilecek
Yargıtay'dan emsal karar: Gelinlikler iade edilebilecek
Bekarların yüreğini hoplatan defile göz kamaştırdı
Bekarların yüreğini hoplatan defile göz kamaştırdı
Son Haberler
Kulübeye Tıklat
Kulübeye Tıklat
Bir İrlanda Klasiği 'The Banshees of İnisherin'
Bir İrlanda Klasiği 'The Banshees of İnisherin'
Tamamla Bizi Ey Aşk
Tamamla Bizi Ey Aşk
11 Ödüllü 'Ağaçlar Ayakta Ölür' Turneye Çıkıyor
11 Ödüllü 'Ağaçlar Ayakta Ölür' Turneye Çıkıyor
Cennetten Gelen Çocuk
Cennetten Gelen Çocuk
Antik Mısır'dan Günümüze Bir Aksiyon Animasyon Filmi 'MUMYALAR'
Antik Mısır'dan Günümüze Bir Aksiyon Animasyon Filmi 'MUMYALAR'
Nazım Hikmet Çocuklarla Buluşuyor
Nazım Hikmet Çocuklarla Buluşuyor
Eyüpsultan'da Günde 3 Bin Kişi'ye Yemek
Eyüpsultan'da Günde 3 Bin Kişi'ye Yemek
Madalyon İstanbul'a Dönüyor
Madalyon İstanbul'a Dönüyor
Taksilerin Tepe Lambaları Konuşacak
Taksilerin Tepe Lambaları Konuşacak
Gökyüzünde Can Pazarı 'UÇAK'
Gökyüzünde Can Pazarı 'UÇAK'
Fosforlu Cevriye
Fosforlu Cevriye

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | FOTO GALERİ | VİDEO GALERİ | KÜNYE | REKLAM | İLETİŞİM | RSS
Haberingundemi.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.


Spor Gündem Politika Dünya Teknoloji Ekonomi Eğitim Magazin Yaşam Sağlık Kadın Asayiş Turizm Astroloji