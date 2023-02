Kulübeye Tıklat

Genç bir kız ve ebeveynleri ücra bir kulübede tatil yaparken dört, silahlı yabancı tarafından rehin alınırlar ve ailenin kıyameti engellemek için akıl almaz seçim yapmasını isterler. Dış dünyaya erişimleri sınırlı olan ailenin her şeyi kaybetmeden önce neye inandıklarına karar vermeleri gerekmektedir.

OYNAYANLAR



DAVID BAUTISTA

JONATHAN GROFF

BEN ALDRIDGE

NIKKI AMUKA-BIRD

KRISTEN CUI

ABBY QUINN

ve RUPERT GRINT

İdari Yapımcı

STEVEN SCHNEIDER

CHRISTOS V. KONSTANTAKOPOULOS

ASHLEY FOX

Yapımcılar

M. NIGHT SHYAMALAN

MARC BIENSTOCK

ASHWIN RAJAN

Uyarlanan “The Cabin at the End of the World” kitabının yazarı

PAUL TREMBLAY

Senayo Yazarı

M. NIGHT SHYAMALAN AND

STEVE DESMOND & MICHAEL SHERMAN

Yönetmen

M. NIGHT SHYAMALAN