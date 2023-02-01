Kulübeye Tıklat
Genç bir kız ve ebeveynleri ücra bir kulübede tatil yaparken dört, silahlı yabancı tarafından rehin alınırlar ve ailenin kıyameti engellemek için akıl almaz seçim yapmasını isterler. Dış dünyaya erişimleri sınırlı olan ailenin her şeyi kaybetmeden önce neye inandıklarına karar vermeleri gerekmektedir.
OYNAYANLAR
DAVID BAUTISTA
JONATHAN GROFF
BEN ALDRIDGE
NIKKI AMUKA-BIRD
KRISTEN CUI
ABBY QUINN
ve RUPERT GRINT
İdari Yapımcı
STEVEN SCHNEIDER
CHRISTOS V. KONSTANTAKOPOULOS
ASHLEY FOX
Yapımcılar
M. NIGHT SHYAMALAN
MARC BIENSTOCK
ASHWIN RAJAN
Uyarlanan “The Cabin at the End of the World” kitabının yazarı
PAUL TREMBLAY
Senayo Yazarı
M. NIGHT SHYAMALAN AND
STEVE DESMOND & MICHAEL SHERMAN
Yönetmen
M. NIGHT SHYAMALAN