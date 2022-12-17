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'Kuğunun Şarkısı' İstanbul Seyircisiyle Buluştu.
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Magazin - - Editör: M. İlker ALPKAYA

'Kuğunun Şarkısı' İstanbul Seyircisiyle Buluştu.

İBB Şehir Tiyatroları Anton Çehov'un yazdığı Bora Seçkin'in yönettiği 'Kuğunun Şarkısı' isimli oyunu İstanbul seyircisiyle buluşturdu. 'İstanbul Klasiklerle Buluşuyor' sezonu'nun yeni oyunu 'Kuğunun Şarkısı' oyuncularının performansıyla seyircisinden tam not aldı.

İBB Şehir Tiyatroları Anton Çehov'un yazdığı Bora Seçkin'in yönettiği 'Kuğunun Şarkısı' isimli oyunu İstanbul seyircisiyle buluşturdu. "İstanbul Klasiklerle Buluşuyor" sezonu'nun yeni oyunu 'Kuğunun Şarkısı' oyuncularının performansıyla seyircisinden tam not aldı.

2022-2023 sezönun yeni Klasik oyunu 'Kuğunun Şarkısı' Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde prömiyerini yaptı. Kısa öykünün önde gelen ustalarından Antov Çehov, kuğunun Şarkısı'nda ikinci sınıf bir taşra tiyatrosunun köhne sahnesinde, hatıralarının ağırlığı ile ilerleyen yaşının verdiği yalnızlık duygusu arasında kalan Svetlevidov'un hikayesini anlatıyor.

TİYATROMU ÇOK ÖZLEDİM

Oyunun sonunda söz alhan sanatçı Naşit Özcan, "Tiyatromu çok özledim. arkadaşlarımı çok özledim. Teknik ekibimi, sahneyi ışıkları, oyunları oynamayı çok özledim. Ama bir şey var. Bir şeyi çok özledim. o da sizleri.

Yalnızlıktan çok korkarız. Ölüm dehşeti gibidir bizim için yalnızlık. Bu yüzden ben tiyatroyu da hala çok seviyorum. Lütfen bizi yalnız bırakmayın." dedi.

İSTANBUL KLASİKLERLE BULUŞUYOR

Genel Sanat Yönetmeni Ayşegül İşsever oyunun sonunda yaptığı konuşmada: “Naşit'in sahneden uzak kalması tabii ki düşünülemez.

Yılmaz Gruda'nın çevirdiği, dramaturgasının Özge Ökten Yılmaz'ın, müziğini görsel tasarımını Enes Altuğ Avşar'ın yaptığı fotoğraflarını Sadi Ayan'ın çektiği oyunda, Bora Seçkin, Ertan Kılıç, Naşit Özcan, Yeliz Şatıroğlu rol alıyor.

 


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