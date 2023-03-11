Kızılay'ın 140 bin'e sattığı çadırı, 32 bin liraya kurdular

Kızılay'ın çadır satmasını hatırlatan Hüseyin Baş, Malatya'ya kurdukları çadırlar için, "Biz bunları 32 bin liraya aldık. Faturasını göstereceğiz. Bir debize O fiyata alamazsınız diyorlar. Çadırlar burada işte. Kaç metrekare bunlar. 98 metrekare. Tarihe kayıt düşsün. Kızılay aynı çadırı 140 bin liraya sattı, yazık' ifadelerini kullandı.

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, deprem bölgelerini ziyareti kapsamında Malatya'dta incelemelerde bulundu.

Malatya'da partisince kurulan çadırkent yaşam merkezini ziyaret edren BTP lideri burada depremzede vatandaşlarla sohbet etti. Çocuklara oyuncak dağıttı.

Kızılay'ın çadır satmasını hatırlatan Hüseyin Baş, Malatya'ya kurdukları çadırları için, kendi kurdukları çadırkenti örnek gösterdi. Baş," Biz bunları 32 bin liraya aldık. Faturasını göstereceğiz. Bir de bize O fiyata alamazsınız diyorlar. Çadırlar burada işte. Kaç metrekare bunlar. 98 metrekare. Tarihe kayıt düşsün. Kızılay aynı çadırı 140 bin liraya sattı, yazık' ifadelerini kullandı.

Deprem sonrası yapılan göçe dikkat çeken Baş konuşmasını şöyle sürdürdü; " Meslek erbabı insanlar şehri terk ediyor, çünkü bu insanlar el işçiliği ile para kazanabilir. Bir yerde bir iş yapacaklar ki para kazasınlar, bunlar memur değil, sabit gelirleri yok.

Emekli değiller. Şimdi buraları terk edenler, Hatay'ı Maraş'ı, Malatya'yı terk edenler gidecekler Antalya'da, Mersin'de, Muğla'da, Ankara'da bir yerlerde hayat kuracaklar.

Burada 1-2 sene sonra hayatını kurup bir çevre oluşturduklarında sen buraya yeni bir şehir inşa ettiğinde bile geri dönmeyeceler. Bu sefer ne olacak? Malatya'nın bundan sonraki kalkınma hızı çok daha yavaşlayacak, Maraş'ınki yavaşlayacak, Hatayınki yavaşlayacak dedi.

Zincir halinde büyük bir ekonomik problem bizi bekliyor diyen Baş," Zincir halinde büyük bir ekonomik problem bizi bekliyor. Bu kontrol edilemez bir durum. Aslında bunu önlemenin kolay yolları var. Yani devlet şu anda herkese geliri nispetinde bir destekke bulunacak, herkesin sigortasını kendisi devlet olarak üstlenmiş olacak."

"Onlara hem gelir desteği, hemb kira desteği, hem yaşam desteği bir sürü şey adı altında ödemelerinin yapacak ve insanlara, Şehirlerinizi terk etmeyin diyecek. Bu insanları konteynerlere yerleştirecekler ve belli bir süre burada idare edeceğiz, ondan sonra evlerinizi vereceğiz. Hiç bir kaybınız olmayacak " diyecekler. Bu temin edilirse hayat devam eder"