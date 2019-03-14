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Kemal Kılıçdaroğlu: Amacımız kavga değil
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Gündem - - Editör: Tuğçe GÜREL

Kemal Kılıçdaroğlu: Amacımız kavga değil

Gölbaşı'nda konuşan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kimse ise asla kavga halinde olmadıklarını söyledi.

Gölbaşı'nda konuşan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kimse ise asla kavga halinde olmak istemediklerini söyledi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Adıyaman Gölbaşı ilçe belediye başkan adayı İskender Yıldırım ile partililere seslendi. Siyasetin kavga alanı olmadığını söyleyen Kılıçdaroğlu, bayraktan, hukuktan ve halktan yana olduklarını söyledi.

Kimseyle Kavgalı Değiliz

Kılıçdaroğlu, "Siyaset her zaman hizmet etme yarışı olmuştur. Biz hizmet etmek için her daim mücadele veriyoruz. O mücadeleyi sizin desteğinizle ve kavga etmeden gerçekleştireceğiz. Adıyaman'ın nerede bir sorunu varsa her zaman dile getirdik. Huzurdan, üretmekten ve her daim çalışmaktan yanayız." ifadelerine yer verdi.


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