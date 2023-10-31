Kabine Toplantısı: Ekonomi, Prim Düzenlemeleri ve Gazze Krizi Gündemde

Bu toplantı, sonuncusu 9 Ekim'de yapılan bir dizi uzun aranın ardından gerçekleşti. Gündem maddeleri, ülkenin ekonomik durumu ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına odaklandı

Toplantının en önemli gündem maddelerinden biri, Merkez Bankası'nın faiz arttırım kararının ekonomiye olan etkilerinin değerlendirilmesi oldu. Ayrıca, enflasyonla mücadele çerçevesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın marketlere yönelik indirim çağrısının sonuçları da masaya yatırıldı. Erdoğan'ın toplantı sonrası açıklama yapması da bekleniyor, bu açıklamanın ekonomik politika ve yönergeleri hakkında önemli ipuçları sunması muhtemel.

Kabine toplantısının diğer bir önemli gündem maddesi, Bağkur prim gün sayısına yönelik yapılacak düzenlemelerdi. Bu düzenlemeye göre, prim gün sayısı SSK'lılarla eşitlenerek 9 bin olan prim gün sayısı 7 bin 200'e düşürülecektir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın bu konuyu kabine üyelerine sunması ve bu düzenlemenin detayları hakkında görüşmelerin yapılması bekleniyor.

Bununla birlikte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz Kabine toplantısında duyurduğu bir diğer önemli konu, yeni evlenecek çiftlere yönelik bir kredi teklafiydi. Erdoğan, bu toplantıda yeni evlenecek çiftlere 2 yıl geri ödemesiz, 48 ay vadeli 150 bin liralık bir kredi verileceğini açıklamıştı. Bu konunun Meclis gündemine getirilmesi ve son durumu da kabinede ele alınacaktır.

Toplantının başka bir gündem maddesi, konut ve kira sektöründeki son gelişmelerin masaya yatırılmasıdır. Konut piyasasındaki son değişiklikler ve kira fiyatlarının gözden geçirilmesi, bu sektörlerdeki hareketliliği anlamak için önemlidir.

Dış politikada ise, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları öne çıkan bir başlık olarak kabinede ele alındı. Türkiye'nin öncelikli hedefi, Gazze'de bir ateşkesin sağlanmasıdır. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın bu konuda yürüttüğü diplomatik girişimlerin kabine üyelerine sunulması bekleniyor. Bu çerçevede, Filistin-İsrail arasındaki gerilim ve barış çabaları da kabine toplantısının gündeminde önemli bir yer tutuyor.

Toplantının diğer konuları arasında memur ve emekli maaşlarına yönelik zam düzenlemeleri, ev hanımlarının emeklilik hakları, 90 bin taşeron çalışanın kadroya alınması gibi çeşitli meseleler de bulunuyor. Tüm bu konuların kabine toplantısında ayrıntılı bir şekilde ele alınarak karara bağlanması beklenmektedir.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin Beştepe'deki bu toplantısı, ülkenin ekonomik ve dış politika sorunlarına yönelik önemli kararların alındığı bir platform olarak dikkat çekiyor ve Türkiye'nin önümüzdeki dönemde izleyeceği politikalara yön verme potansiyeline sahiptir.