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I Wanna Dance With Somebody
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Magazin - - Editör: M. İlker ALPKAYA

I Wanna Dance With Somebody

Geç dönem müzikal ikonu Whitney Houston hakkında 23 Aralık'ta Türkiye'de vizyona girecek bir yapım. Naomi Ackie, ikonik şarkıcının destansı yaşamına ve müziğine dayanan müzikal biyografide Houston'ı canlandırıyor.


Geç dönem müzikal ikonu Whitney Houston hakkında 23 Aralık'ta Türkiye'de vizyona girecek bir yapım. Naomi Ackie, ikonik şarkıcının destansı yaşamına ve müziğine dayanan müzikal biyografide Houston'ı canlandırıyor.

SEYİRCİLER DUYGUSAL VE ENERJİK BİR YOLCUĞA ÇIKACAK

Kasi Lemmons tarafından yönetilen ve Oskar Ödülü adayı Anthonmy McCarten tarafından yazılan bu film, izleyicileri Houston'ın kariyeri ve müziği boyunca duygusal ve enerjik bir yolculuğa çıkarıyor.

FİLMİN YÖNETMENİ: Kasi Lemmons


SENARİST: Anthony McCarten

YAPIMCILAR: Anthony McCarten, Pat Houston, Clive Davis , Larry Mestel, Denis Q'Sullivan, Jeff Kalligheri, Matt Jackson, Molly Smith, Trent Luckinbill, Thad Luckinbill, Matt Salloway, Christina Papagika

OYUNCULAR: Naomi Ackie, Stantey Tucci, Ashton Sanders, Tamara Tunie, Nafessa Williams and Clarke Peters


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