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Hayata Röveşata Çeken Adam
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Magazin - - Editör: M. İlker ALPKAYA

Hayata Röveşata Çeken Adam

Oscar Ödüllü aktör Tom Hanks'in başrolünü oynadığı film emeklilik sonrası büyük bir yalnızlığa düşen bir adamın umutlarını yeniden komşuları sayesinde kazanması ve iyiliğe dönüşmesini anlatıyor.

Oscar Ödüllü aktör Tom Hanks'in başrolünü oynadığı film emeklilik sonrası büyük bir yalnızlığa düşen bir adamın umutlarını yeniden komşuları sayesinde kazanması ve iyiliğe dönüşmesini anlatıyor.

HUYSUZ BİR İHTİYAR

Fredrik Backman'ın aynı adlı romanından uyarlanan Hayata Röveşata Çeken Adam, emekli olan huysuz bir adamın, hayatına odaklanıyor.

Eşini kaybeden ve günlerini onun mezarını ziyaret ederek geçiren Otto Anderson'ın tek eğlencesi, bıktırdığı komşularını eleştirmekve acımasızca yargılamaktır.

Mahallenin huysuz ihtiyarı olan Otto'nun hayatı, yan dairesine yeni komşularının taşınmasıyla bambaşka bir hal alır. Marison kıvrak zekasıyla tam da Otto'nun dişini göre bir rakiptir.

Çok geçmeden onların arasında beklenmedik bir dostluk başlar.


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