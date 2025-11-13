Zonguldak'ta 75 Yaşındaki Adamın Ölümü: Katil Zanlısı 15 Yaşındaki Çocuk

Zonguldak'ta 8 Kasım tarihinde meydana gelen trajik bir olayda, 75 yaşındaki Burhanettin Şen’in evinde ölü bulunmasının ardından başlatılan soruşturmada, cinayet zanlısının yalnızca 15 yaşındaki bir çocuk olduğu belirlendi. Olay, şehirde büyük bir yankı uyandırdı ve toplumda güvenlik konularının yeniden tartışılmasına neden oldu.

Olayın Gelişimi

Yeşil Mahalle'de yaşayan Burhanettin Şen’in akrabaları, kendisinden uzun süre haber alamayınca durumu fark ederek evine gitti. Şen’i evinde hareketsiz ve kanlar içinde bulan yakınları, derhal 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek yardım talep etti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı adamın göğüs bölgesinde bıçak darbeleri olduğunu tespit etti. Yapılan otopsi işlemlerinin ardından Burhanettin Şen’in cenazesi defnedildi.

Polis Soruşturması ve Zanlının Yakalanması

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, olaya ilişkin cinayet şüphesiyle kapsamlı bir soruşturma başlattı. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve bölgedeki güvenlik kameralarının incelenmesi neticesinde, 15 yaşındaki A.P. isimli zanlı tespit edilerek gözaltına alındı. A.P., polis sorgusunda, annesinin telefonunda Burhanettin Şen’den gelen mesajları gördükten sonra sinirlendiğini ve bu nedenle olayı gerçekleştirdiğini öne sürdü. Genç zanlı, annesine sarkıntılık yapıldığını iddia etti.

Adli Süreç

A.P., Zonguldak Adliyesi'ne sevk edilerek mahkemeye çıkarıldı. Burada kasten adam öldürme suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayın ardından, yerel halk arasında güvenlik ve çocuk suçluluğu konuları tartışılmaya başlandı. Uzmanlar, genç yaşta suç işleyen bireylerin topluma entegrasyonu ve rehabilitasyon süreçlerinin önemine dikkat çekiyor.