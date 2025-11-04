Zohran Mamdani: Kimdir, Nereli ve Siyasi Duruşu

New York Eyalet Meclisi'nde sosyalist ve ilerici duruşuyla dikkat çeken Zohran Mamdani, modern Amerikan siyasetinin öne çıkan isimlerinden biri haline gelmiştir. Uganda doğumlu olan Mamdani, farklı kültürel geçmişi ve siyasi perspektifi ile ABD'deki yeni nesil siyasetçiler arasında kendine sağlam bir yer edinmiştir. Özellikle 2025 yılındaki New York Belediye Başkanlığı adaylığı ile gündeme gelen Mamdani, şehrin ilk Müslüman ve Güney Asyalı belediye başkanı olma hedefi taşımaktadır.

Zohran Mamdani'nin Kimliği ve Siyasi Geçmişi

Zohran Mamdani, Uganda'nın Kampala şehrinde doğmuş ve ailesiyle birlikte yedi yaşında Amerika Birleşik Devletleri'ne göç etmiştir. Kendisi, Demokrat Parti üyesi olup Amerika Demokratik Sosyalistleri (DSA) ile de bağlantılıdır. 2020 yılından bu yana New York Eyalet Meclisi'nde Queens bölgesini temsil eden Mamdani, sosyal adalet ve konut hakları gibi konulara yönelik aktif çalışmalarıyla tanınmaktadır. Siyasete girmeden önce, dar gelirli kiracılar için konut savunuculuğu yapmış ve sistemdeki eşitsizlikleri yakından gözlemlemiştir.

Eğitim ve Kişisel Geçmişi

New York Devlet Okulları'nda eğitim alan Mamdani, Bronx Fen Bilimleri Lisesi'nden mezun olmuştur. Lisans eğitimini ise Bowdoin Koleji'nde Afrikana Çalışmaları alanında tamamlamıştır. Siyasi kariyerine başlamadan önce, "Young Cardamom" ve "Mr. Cardamom" mahlaslarıyla rap müzik yapmış ve bu süreçte Müslüman kimliğini ve sosyal konuları eserlerinde işlemiştir. 2018 yılında Amerikan vatandaşlığına kabul edilen Mamdani, o günden itibaren siyasi faaliyetlerini hızlandırmıştır.

Dini İnancı ve Ailevi Bağlantıları

Zohran Mamdani, Şii Müslümandır ve bu kimliğini siyasi kariyerinde sık sık vurgulamaktadır. Müslüman kimliği nedeniyle zaman zaman ırkçı ve İslamofobik tepkilerle karşılaştığı belirtilmektedir. 2025 yılının başlarında Suriyeli Amerikalı sanatçı Rama Duwaji ile evlenen Mamdani, sosyal medya üzerinden tanıştıklarını ifade etmiştir. Çift, New York'un Queens bölgesindeki Astoria'da yaşamaktadır. Ayrıca, İngiliz futbol kulübü Arsenal'in tutkulu bir destekçisidir.

Aile ve Kökenler

Mamdani, tanınmış bir entelektüel ve sanatçı ailesinin çocuğudur. Annesi, ödüllü film yönetmeni Mira Nair, babası ise Columbia Üniversitesi'nde ders veren saygın akademisyen Prof. Mahmood Mamdani'dir. Her iki ebeveyni de Harvard Üniversitesi mezunudur ve bu durum, Mamdani'nin eğitimi ve dünya görüşü üzerinde önemli bir etki yaratmıştır.

İsrail-Filistin Çatışması Üzerine Duruşu

Zohran Mamdani, ABD'deki ilerici siyasetçiler arasında yer almakta ve İsrail-Filistin çatışması konusunda eleştirel bir bakış açısına sahiptir. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile siyasi bir karşıtlık bağlamında anılmakta olan Mamdani, üniversite yıllarında Filistin için Adalet Öğrencileri (Students for Justice in Palestine) grubunun kurucularından biri olarak dikkat çekmiştir. Aktivizmi sırasında, üniversitesinin İsrail ile olan akademik bağlarını kesmesini talep etmiş, bu da dönem rektörüyle karşı karşıya gelmesine yol açmıştır. Mamdani, demokratik sosyalist misyonunu konut hakları ve ekonomik eşitlik üzerine inşa ederken, aynı zamanda ABD dış politikasına ve İsrail'in politikalarına dair eleştirilerini de dile getirmektedir.