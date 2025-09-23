Dolar
41,4251 %0,23
Euro
48,8526 %0,44
Gram Altın
5.037,75 % 1,09
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Gündem Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: Ne Kadar ve Başvuru Nasıl Yapılır?

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: Ne Kadar ve Başvuru Nasıl Yapılır?

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: Ne Kadar ve Başvuru Nasıl Yapılır?
Okunma Süresi: 2 dk

2025 yılı itibarıyla emekli maaşlarını Ziraat Bankası'ndan alan müşterilere yönelik sunulan promosyon kampanyası, emeklilerin dikkatini çekiyor. Ziraat Bankası, emeklilere maaş tutarına göre değişen oranlarda promosyon ödemeleri sağlıyor. Bu kapsamda, hem dijital kanallar hem de fiziksel şubeler aracılığıyla başvuru yapma imkânı sunulması, emeklilere büyük kolaylık sağlıyor. Ziraat Bankası’nın emekli promosyonu hakkında merak edilen detaylar ve güncel tutarlar haberimizde yer alıyor.

Ziraat Bankası Emekli Promosyon Tutarları

Ziraat Bankası, emeklilere yönelik olarak 2025 yılında gerçekleştirdiği promosyon kampanyası çerçevesinde, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kapsamında yer alan Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur hak sahiplerine 12.000 TL’ye varan promosyon ödemeleri sunmaktadır. Bu promosyon ödemesi, emeklilerin maaş tutarlarına göre belirlenmektedir. Emekli maaşlarını Ziraat Bankası aracılığıyla almayı taahhüt eden emekliler, bu fırsattan yararlanma hakkına sahip olmaktadır.

Başvuru Süreci

Emeklilerin Ziraat Bankası'nın sunduğu promosyon avantajından yararlanabilmesi için, maaş ödemelerini 3 yıl boyunca bankadan alma taahhüdünde bulunması gerekmektedir. Başvuru işlemleri oldukça çeşitlidir; Ziraat Bankası şubelerinden, Ziraat Mobil uygulaması, İnternet Şubesi, ATM'ler, SMS yoluyla ya da Müşteri Hizmetleri aracılığıyla yapılabilmektedir. 2022 yılına ait devam eden promosyon tutarlarını iade etmeden başvuru hakkı da bulunmaktadır. Bu durumda, önceki dönemden elde edilen iade tutarları sistem üzerinden otomatik olarak mahsup edilmektedir.

Birden Fazla Emekli Maaşı Alanlar İçin Promosyon Hesaplaması

Ziraat Bankası, birden fazla emekli maaşı alan müşterilere de promosyon ödemesi yapmaktadır. Bu tür müşterilerin alacakları promosyon tutarı, toplam maaş tutarlarına göre hesaplanmaktadır. Bu durum, birden fazla kaynaktan emekli maaşı alan kişilerin promosyon avantajından daha fazla faydalanabilmesine olanak tanımaktadır.

Sonuç olarak, Ziraat Bankası'nın 2025 yılına özel emekli promosyonu, emekliler için önemli bir fırsat sunmaktadır. Banka, bu promosyon ödemeleriyle emeklilere destek olmayı hedeflemekte ve geniş bir başvuru imkânı sunmaktadır. Emeklilerin bu fırsatlardan yararlanmak için gerekli adımları atmaları ve bankanın dijital hizmetlerinden faydalanmaları önerilmektedir.

#Ziraat Bankası Emekli Promosyon
#Ziraat Bankası Promosyon
2025 Ballon d'Or Töreni Detayları Belli Oldu
2025 Ballon d'Or Töreni Detayları Belli Oldu
#Gündem / 22 Eylül 2025
Mabel Matiz İfade Vermek Üzere Adliyeye Gitti
Mabel Matiz İfade Vermek Üzere Adliyeye Gitti
#Magazin / 22 Eylül 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Gündem
Antalya'da Toptancı Halinde Patlama: Can Kaybı ve Yaralılar Var
Antalya'da Toptancı Halinde Patlama: Can Kaybı ve Yaralılar Var
Gündem
İdil Bilgen: Türkiye Güzeli ve Tıp Eğitimi
İdil Bilgen: Türkiye Güzeli ve Tıp Eğitimi
Trump, TikTok'u Devralması Planlanan ABD'li Ortakları Açıkladı
Trump, TikTok'u Devralması Planlanan ABD'li Ortakları Açıkladı
UEFA Forma Gelirlerinde Zirve Açıklandı: Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray Nerede?
UEFA Forma Gelirlerinde Zirve Açıklandı: Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray Nerede?
Dereköy Elması: Çiftçiyi İhya Eden Fiyat Artışı
Dereköy Elması: Çiftçiyi İhya Eden Fiyat Artışı
Milli Eğitim Bakanı Tekin: "Okul Programlarımızda Orta Asya Yerine Türkistan İfadesi Kullanılacak"
Milli Eğitim Bakanı Tekin: "Okul Programlarımızda Orta Asya Yerine Türkistan İfadesi Kullanılacak"
Dua Lipa'nın İsrail Destekçisi Menajeriyle Yollarını Ayırması
Dua Lipa'nın İsrail Destekçisi Menajeriyle Yollarını Ayırması
Yeni iPhone 17 Serisinde Çizilme Sorunları Gündemde
Yeni iPhone 17 Serisinde Çizilme Sorunları Gündemde
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft