Yüzyılın Konut Projesi'ne Başvurular Yarın Başlıyor

Türkiye genelinde 81 ilde 500 bin vatandaşın ev sahibi olmasını hedefleyen "Yüzyılın Konut Projesi" için başvurular yarın itibarıyla başlayacak. Proje, konut arzını artırarak kira fiyatlarının dengelenmesine katkıda bulunmayı amaçlıyor. Başvuru süreci 10 Kasım'da başlayacak ve 19 Aralık'a kadar sürecek. Başvurular, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının son hanesine göre aşamalı olarak alınacak.

Başvuru Süreci ve Aşamalı Sistem

Başvuru sürecinin düzenli ve yoğunluk yaşanmadan ilerlemesi için, TC kimlik numarasının son rakamına göre bir sistem uygulanacak. İlk gün, yani 10 Kasım'da kimlik numarasının son rakamı "0" olan vatandaşlar başvuru yapabilecek. Ardından, sırasıyla 11 Kasım'da "2", 12 Kasım'da "4", 13 Kasım'da "6", 14 Kasım'da "8" rakamına sahip olanlar başvurularını gerçekleştirecek. 15 Kasım itibarıyla tüm vatandaşlara başvuru imkanı sunulacak ve sürecin sonu 19 Aralık'ta belirlenecek.

Başvurular, e-Devlet platformu üzerinden veya Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Emlak Katılım Bankası şubeleri aracılığıyla yapılabilecek. Şehit aileleri ve gaziler, başvuru ücreti ödemeden yalnızca banka şubeleri üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecekler. Devlet üzerinden yapılan başvurular 18 Aralık'ta, banka şubesi başvuruları ise 19 Aralık'ta sona erecek.

Projenin Detayları ve Konut Özellikleri

Proje kapsamında inşa edilecek konutlar, geleneksel dokuya uygun ve yatay mimari anlayışıyla tasarlanacak. 2+1 ve 1+1 şeklindeki konutlar için şehit yakınları, gaziler, engelliler, emekliler ve 3 veya daha fazla çocuğa sahip aileler için özel kontenjanlar bulunacak. Şehit aileleri ve gazilere yüzde 5, 3 ve daha fazla çocuklu ailelere yüzde 10, emekliler ile 18-30 yaş arası gençlere ise yüzde 20 kontenjan imkanı sunulacak.

Proje için başvurabilecek kişiler; 18 yaşını doldurmuş, en az 10 yıldır Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve tapuda kendisi, eşi veya çocuklarının üzerine kayıtlı evi bulunmayan bireylerdir. Hane halkı aylık net gelirinin İstanbul için en fazla 145 bin lira, diğer iller için ise 127 bin lira olması gerekmektedir. Konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin liradan başlamaktadır ve devlet güvencesiyle yüzde 10 peşinat ve 240 ay vadeyle satışa sunulacaktır. Taksitler, İstanbul'da 7 bin 313 liradan, diğer illerde ise 6 bin 750 liradan başlayacaktır.

İnşaat Süreci ve Teslimat Tarihleri

Proje kapsamındaki inşaat ve ihale süreçleri bu ay içerisinde başlayacak olup, ilk kura çekimi de aralık ayında gerçekleştirilecektir. Konutların teslimatlarının Mart 2027 itibarıyla yapılması planlanmaktadır. En fazla konutun inşa edileceği şehirler arasında İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Konya öne çıkmaktadır. Proje, İstanbul'da toplam konutun beşte birinin inşa edilmesini öngörmektedir.