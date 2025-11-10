Dolar
Yüzyılın Konut Projesi Başvurusu Nasıl Yapılır? Adım Adım e-Devlet Rehberi

Yüzyılın Konut Projesi Başvurusu Nasıl Yapılır? Adım Adım e-Devlet Rehberi

Yayınlanma 14
14
Abone Ol google news
Yüzyılın Konut Projesi Başvurusu Nasıl Yapılır? Adım Adım e-Devlet Rehberi
Okunma Süresi: 2 dk

Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan Yüzyılın Konut Projesi için başvuru süreci bugün itibarıyla başlamıştır. 81 ilde toplamda 500 bin konutu kapsayan bu kapsamlı proje, e-Devlet, Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Emlak Katılım Bankası üzerinden yürütülecektir. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla başvuru sürecine dair detayları kamuoyuyla paylaştı.

Başvuru Süreci ve Adımları

Bakan Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Yüzyılın Konut Projesi’ne başvurular bugün başlıyor. Başvuruları nasıl yapacağınızı biliyor musunuz?” şeklinde bir soru yönelterek vatandaşları bilgilendirdi. Başvuru süreçlerinin, e-Devlet sisteminde yoğunluk oluşmaması amacıyla T.C. kimlik numarasının son rakamına göre düzenlendiği belirtilmiştir. Bu kapsamda, başvuruların ilk haftasında kimlik numarasının son hanesine göre sıralama yapılacak.

Vatandaşlar, başvurularını Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Emlak Katılım Bankası şubelerinden ya da e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecekler. Yayımlanan bilgilendirme videosuna göre başvuru adımları şu şekildedir:

İlk olarak, e-Devlet sistemine giriş yapılması gerekmektedir. Ardından, "TOKİ Konut İş Yeri Başvuru" ekranına geçiş yapılır ve "500 bin sosyal konut projesi" seçilerek "Onayla" butonuna tıklanır. Bu adımlar tamamlandığında, başvuru TOKİ sistemine kaydedilir. Başvuru sonrası, ilgili banka tarafından başvuru sahibi adına bir hesap açılacaktır. Hesap numarası SMS ile bildirilecektir. Başvuru sahibinin, bu hesap numarasına 5 bin TL tutarındaki başvuru ücretini EFT, havale veya ATM aracılığıyla yatırması gerekmektedir. Ödeme süresi içerisinde yapılmadığı takdirde, başvuru iptal edilecektir. Başvuru sahipleri, başvuru durumlarını e-Devlet üzerindeki TOKİ sekmesinden takip edebilirler.

Özel Durumlar ve Son Tarihler

Yüzyılın Konut Projesi için e-Devlet başvuruları 18 Aralık 2025 tarihinde sona erecekken, banka başvuruları 19 Aralık 2025 tarihinde tamamlanacaktır. Önemli bir not olarak, şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri için başvuru bedeli alınmadan yalnızca banka şubeleri aracılığıyla işlem yapılabileceği ifade edilmiştir. Bu proje, sosyal konut ihtiyacının karşılanması ve dar gelirli ailelerin konut sahibi olmasına yönelik önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir.

#Gündem / 10 Kasım 2025
