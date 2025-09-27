Dolar
YKS Ek Tercihleri İçin Son Gün Ne Zaman? ÖSYM Takvimine Göre YKS Ek Tercih Tarihleri
2025-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) ek yerleştirme tercih takvimi belirlendi. Adayların, YKS ek tercih sürecini belirtilen tarihler arasında tamamlamaları gerekmektedir. Peki, YKS ek tercihleri için son gün ne zaman? Bu sorunun yanıtı, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) resmi duyurularında yer almakta.

YKS Ek Yerleştirme Tercih Süreci

ÖSYM’nin internet sitesinde yayımlanan bilgilere göre, 2025-YKS sonuçlarına dayanarak, 2025-2026 eğitim öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme başvuruları 25 Eylül 2025 tarihinde başladı. Adaylar, 25 Eylül ile 30 Eylül 2025 tarihleri arasında T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile ÖSYM’nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden tercihlerini yapabilecekler. Tercih işlemlerinin son tarihi ise 30 Eylül saat 23.59 olarak belirlenmiştir.

Tercih Kılavuzuna Dikkat

Ek yerleştirme başvurusu yapacak adayların, 2025-YKS Yükseköğretim Programları Ek Yerleştirme Kılavuzu’nu dikkatlice incelemeleri önem arz etmektedir. Adayların tercihlerini, kılavuzda verilen bilgiler doğrultusunda yapmaları gerekmektedir. Kılavuzda yer alan bilgiler, adayların daha bilinçli tercihler yapmalarına yardımcı olacaktır.

ÖSYM Başkanı'nın Açıklamaları

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Kıymetli adaylar, 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarına göre, 2025-2026 eğitim öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri 25-30 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. 2025-YKS Yükseköğretim Programları Ek Yerleştirme Kılavuzu'na ÖSYM'nin www.osym.gov.tr adresinden erişebilirsiniz. Adaylarımızın tercihlerini belirlerken profesyonel destek almaları faydalı olacaktır. Tercih sürecinin tüm adaylarımız için hayırlı olmasını diliyorum," ifadelerini kullandı.

Yerleştirme Süreci ve Sonuçlar

Ek yerleştirme sürecinde adaylar, yükseköğretim programlarına, ilgili yerleştirme puanları ve varsa ek puanları göz önünde bulundurularak yerleştirilecektir. Ayrıca, yükseköğretim programlarının kontenjanları ve koşulları da dikkate alınacaktır. Ek yerleştirme sonuçları, https://sonuc.osym.gov.tr adresinden ilan edilecektir. Adaylara, yerleştirme sonuç belgesi basılmayacak ve adreslerine gönderilmeyecektir.

