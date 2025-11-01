Yeşilçam Yıldızı Engin Çağlar Hayatını Kaybetti

Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden biri olan Engin Çağlar, 85 yaşında hayatını kaybetti. Yeşilçam dönemi filmleriyle hafızalara kazınan usta oyuncunun vefatı, sanat camiasında derin bir üzüntü yarattı. Engin Çağlar'ın yaşamı ve kariyeri hakkında detaylar merak konusu oldu. Peki, Engin Çağlar kimdir ve neden vefat etti? İşte, hayatına dair bilgiler ve son gelişmeler.

Engin Çağlar'ın Vefatı

Engin Çağlar, arkadaşlarıyla bir restoranda yemek yedikten sonra karşıya geçmeye çalışırken bir motosikletin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olayın ardından derhal hastaneye kaldırılan ünlü oyuncu, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çağlar’ın ani vefatı, Türk sinemasının efsane isimleri arasında yer alan birçok sanatçıyı derinden sarstı.

Engin Çağlar Kimdir?

Gerçek adı Çağlan Övet olan Engin Çağlar, 1940'lı yıllarda İstanbul'da dünyaya geldi. 1960'lı ve 1970'li yıllarda Türk sinemasının önde gelen erkek oyuncularından biri olarak tanındı. Ünlü isimler Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit ve Fatma Girik gibi sanatçılarla pek çok filmde başrolü paylaştı. Annesi Üsküp doğumlu olup, babası ise Azak Denizi kıyısında doğarak İstanbul'a göç eden bir aileye mensuptu. Babası, imalat malzemeleri üreten bir fabrikanın sahibiydi.

Eğitim hayatına Robert Koleji’nde başlayan Çağlar, 1958 yılında Galatasaray Lisesi'nde futbol oynamış ve ardından üniversite eğitimi için Almanya’ya gitmiştir. 1965 yılında askere giden Çağlar, iki yıl boyunca denizci olarak görev yapmış ve Kıbrıs'ta bulunmuştur. Askerlik sonrası, Ses dergisinin düzenlediği bir yarışmaya katılarak Uğur Güçlü'nün ardından ikinci olmuştur. Bu yarışmaya Kadir İnanır, Sümer Tilmaç ve Demir Karahan gibi isimler de katılmıştır.

Sinemaya Girişi ve Kariyeri

Engin Çağlar, sinema kariyerine 1968 yılında Bilge Olgaç’ın yönettiği "Öksüz" adlı filmle adım atmıştır. 1969 yılında, Orhan Aksoy’un yönettiği "Kınalı Yapıncak" filminde Hülya Koçyiğit ile birlikte rol alarak dikkat çekmiştir. Sinema hayatında Hulki Saner ile iş birliği yaparak Metin Erksan'ın projelerinde yer almış, 1974 yılı itibarıyla sinemayı bırakmayı tercih etmiştir. Bu tarihten sonra birkaç filmde yer almasına rağmen, sinemaya tam anlamıyla dönmemiştir. 2016 yılında FİLMSAN Vakfı’nda yönetim kurulu başkanlığına seçilmiştir.

Engin Çağlar’ın vefatı, Türk sinemasında büyük bir boşluk bıraktı. Onun eserleri ve unutulmaz performansları, gelecek nesillere ilham kaynağı olmaya devam edecektir.